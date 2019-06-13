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В Минске в ночь с 15 на 16 июня временно ограничат движение транспорта

14.06.2019 19:44 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с тренировкой по маршруту движения механизированной колонны ориентировочно с 21.50 15 июня до 00.30 16-го будут поэтапно вводиться временные ограничения движения всех видов транспорта, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

Во время построения и начала движения колонны с 21.50 до 23.00, когда будет закрыто движение по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Куйбышева, вносятся изменения в трассы движения городских автобусов. Так, автобусы №29, 44, 136 будут двигаться по улицам Куйбышева, Я. Купалы, Богдановича, Немига, проспекту Победителей в обоих направлениях с остановками "Ст. м. Немига" и "Гостиница Юбилейная". Автобусы №18, 26 проследуют по улицам Киселева, Куйбышева, В. Хоружей, Червякова в обоих направлениях со всеми остановками на этом участке.

В тот период, когда колонна будет перемещаться по маршруту - с 23.00 до 00.30, предусмотрена кратковременная остановка пассажирского транспорта на нескольких участках: проспект Машерова от улицы Куйбышева до улицы Тимирязева; улица Тимирязева от проспекта Машерова до улицы Саперов; улица Саперов на всем протяжении; проспект Победителей от улицы Саперов до транспортной развязки с улицы Орловской.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с тренировкой по маршруту движения механизированной колонны ориентировочно с 21.50 15 июня до 00.30 16-го будут поэтапно...
 
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