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Температурный рекорд 47-летней давности побит в Минске 14 июня
15.06.2019 10:44 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд 47-летней давности побит в Минске 14 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Воздух в Минске 14 июня прогрелся до 33,7 градуса. Ранее максимальная температура воздуха в этот день в столице отмечалась в 1972 году, когда стояла жара в 30,7 градуса.
Температурные рекорды в столице также были побиты 11, 12 и 13 июня.
Жарко вчера было и в Бобруйске, где максимальная температура воздуха достигала 33,5 градуса, Житковичах (33,3 градуса), Могилеве (33,6 градуса), Пинске (33,5 градуса), Столбцах (33 градуса), Щучине (30 градусов).-0-
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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд 47-летней давности побит в Минске 14 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по...
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