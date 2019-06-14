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Более 1 тыс. новобранцев принесли присягу в 72-м ОУЦ в Печах

15.06.2019 11:19 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Более 1 тыс. новобранцев принесли присягу в 72-м ОУЦ в Печах

15 июня, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. солдат, призванных на срочную военную службу, принесли военную присягу в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов под Борисовом, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии принял участие министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков."В году бывает только два таких дня, когда принимается военная присяга в Вооруженных Силах солдатами срочной службы. День праздничный, торжественный. Это день, когда приезжают родители, родственники. Одна тысяча солдат принимает присягу, а здесь несколько тысяч родителей. Для них это тоже значимый день", - сказал Андрей Равков.

Сегодня в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. В них принимают участие представители Министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащих. Накануне присяги командиры организовали встречи с родными и близкими военнослужащих, рассказали им об особенностях службы, ответили на вопросы, разъяснили порядок взаимодействия, обменялись телефонами.

После окончания торжественного мероприятия военнослужащие нового пополнения отправляются в первое в их военной жизни увольнение.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Андрея Покумейко

 
 
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15 июня, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. солдат, призванных на срочную военную службу, принесли военную присягу в 72-м объединенном учебном центре подготовки...
 
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