Более 1 тыс. новобранцев принесли присягу в 72-м ОУЦ в Печах

Источник материала: БелТА

15 июня, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. солдат, призванных на срочную военную службу, принесли военную присягу в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов под Борисовом, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии принял участие министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков."В году бывает только два таких дня, когда принимается военная присяга в Вооруженных Силах солдатами срочной службы. День праздничный, торжественный. Это день, когда приезжают родители, родственники. Одна тысяча солдат принимает присягу, а здесь несколько тысяч родителей. Для них это тоже значимый день", - сказал Андрей Равков.

Сегодня в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. В них принимают участие представители Министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащих. Накануне присяги командиры организовали встречи с родными и близкими военнослужащих, рассказали им об особенностях службы, ответили на вопросы, разъяснили порядок взаимодействия, обменялись телефонами.

После окончания торжественного мероприятия военнослужащие нового пополнения отправляются в первое в их военной жизни увольнение.

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Фото Андрея Покумейко