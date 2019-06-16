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РЕПОРТАЖ: Троицкий обряд "Вождение куста" - для счастья и добра

16.06.2019 19:49 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

РЕПОРТАЖ: Троицкий обряд "Вождение куста" - для счастья и добра

Древнеславянский обычай "Вождение куста" сохранился лишь в некоторых деревнях Беларуси, наиболее он распространен на Полесье. Традиционно его проводят во время празднования Троицы. В агрогородке Хмелево Жабинковского района старинный обряд превратился в праздник, на который приезжают гости из разных уголков Брестской области. Корреспонденты БЕЛТА также стали участниками "Хмелевской семухи".

Обычай вождения куста в Хмелево воссоздали всего шесть лет назад. Инициатива принадлежит директору местного Дома культуры Татьяне Грицук и руководителю народного театра юмора, игры и песни "Хмелеўскія валацугі" Наталье Дырман. У своих старших коллег они расспросили обо всех нюансах ритуала: как шествие ходило по деревне, какие песни пели, что говорили. "Было жаль потерять обряд, хотелось передать его нашим детям. Мы сначала порепетировали, а потом показали его жителям (пожилые слышали о нем, молодые были не в курсе). Односельчане отреагировали положительно. Решили совместить "Вождение куста" с праздником деревни - в итоге он стал событием районного масштаба", - отметила Татьяна Грицук.

Раньше главной героиней обряда выбирали самую красивую и достойную девушку деревни. Ее одевали в льняную сорочку с вышивкой, затем украшали зеленой листвой - символом молодости, здоровья, богатства, плодородия. В разной местности могут быть какие-то отличия. Например, в Жабинковском районе юбку и кофточку делали из кленовых и липовых веток и листьев, голову украшал зеленый венок, в Ивановском районе основа наряда - березовые веточки.

В старину было почетно получить роль Куста, тенденция сохраняется и по сей день. Об этом 13-летняя Ульяна мечтала несколько лет. "Чувства переполняют. Очень необычно ходить по деревне в образе Куста, поздравлять людей с замечательным праздником, - призналась школьница. - Мне, моим друзьям интересно понаблюдать за обрядом, узнать что-то новое о наших традициях. Это весело, задействовано много людей".

Быть Кустом не так-то и просто, как может показаться на первый взгляд. На эту роль подойдет не каждая: нужно обладать терпением и большой выдержкой. Один лишь процесс сбора занимает около часа, всего же в зеленом наряде девушки проводят не меньше пяти часов. Костюм заставляет постоянно держать спину прямо, сесть в нем не получится. Хотя таких предложений главная героиня слышит десятки - в каждом дворе, в котором побывал Куст.

Веселую процессию во главе с зеленой красавицей на Троицу ждут во многих домах. "Если Куст зашел во двор, потанцевал, спел хмелевскую троицкую песню, то все у хозяина будет в полном порядке. Это задел на богатство, урожай, здоровье, счастье, любовь, чтобы хозяйство велось - на всецелое благополучие. Знаю, в некоторых районах от Куста отрывали веточку и оставляли себе на память. Мы их носим с собой и в каждом дворе, где побывали, прикрепляем к воротам", - пояснила Наталья Дырман.

Жительница Хмелево Ирина Науменко - одна из тех, кто в этот день широко распахнул ворота в ожидании гостей. Женщина решила отблагодарить земляков за их творчество. Во дворе своего дома ее семья организовала мини-встречу двух культур: белорусской и казахской. "Я родилась в Казахстане, отец до сих пор там живет. Нам захотелось необычно принять гостей. С удовольствием участвуем в обряде, веселый праздник. Радостно, когда водят Куст, желают достатка в доме и жизни", - подчеркнула она. В ответ хозяева потчевали гостей бешбармаком, мантами, пловом, баурсаками, холодным чаем с восточными сладостями. Впрочем, угощать Куст и его сопровождающих - это тоже традиция. Благодарные сельчане никого не отпускают голодным.

О "Хмелевской семухе" знают не только в Жабинковском районе. На праздник приезжают и из других уголков Брестской области. Организаторы приглашают фольклорные коллективы из районов, где проводят "Вождение куста", и тех, кто хотел бы познакомиться с этим обрядом. "Есть желание сделать Жабинковский район центром этого обряда, чтобы каждый год к нам приезжали новые коллективы, показывали свои особенности "Вождения куста". Хочется, чтобы обряд жил и о нем узнавали все больше людей, а наш праздник с годами превратился в фестиваль", - подчеркнули организаторы.

То, что эти планы станут реальностью, сомнений не возникает. Ведь в Хмелево руководствуются принципом: самый верный способ сохранить традиции - передавать информацию о них из уст в уста.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: знакомства
 
 
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Древнеславянский обычай "Вождение куста" сохранился лишь в некоторых деревнях Беларуси, наиболее он распространен на Полесье. Традиционно его проводят во время...
 
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