ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 18-20 июня

17.06.2019 11:30 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 18-20 июня
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 18-20 июня, возможности трудоустройства представят шесть предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 18 июня в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители ЗАО "Универсам "Байкальский", ООО "БелВторОтходы" и ООО "Флайзис".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) вакансии предложат ООО "БелВторОтходы", Центрального отдела департамента охраны МВД и Первомайского отдела департамента охраны МВД.

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 20 июня с участием ООО "ГлобалСуплайерСтафф" и ООО "БелВторОтходы".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 18-20 июня, возможности трудоустройства представят шесть предприятий, сообщили...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Все заболевшие пациенты в Гродненской области перенесли корь в легкой и средней степени
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика