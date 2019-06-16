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Движение в центре Минска будет ограничено 22-25 июня на время велогонок

17.06.2019 12:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта в центре Минска будет ограничено 22-25 июня на время велогонок и тренировок спортсменов, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 9.30 до 16.30 22 июня и 23 июня с 9.00 до 17.30 на время групповых велогонок будет введено ограничение движения всех видов транспорта. Оно коснется района Октябрьской площади и маршрута: пр.Независимости - ул.Энгельса - ул.Интернациональная - ул.Я.Купалы - ул.Куйбышева - ул.Пашкевич - ул.Чичерина - ул.Коммунистическая - площадь Победы - ул.Фрунзе - ул.Первомайская - ул. Пулихова - ул.Смоленская - ул.Тростенецкая - 2-й Велосипедный переулок - ул.Ленина - ул.Ульяновская - ул.Карла Маркса.

Тренировки и индивидуальные велогонки пройдут 24 и 25 июня. В первый день временное ограничение движения будет действовать с 7.30 до 13.00, а 25 июня с 7.00 до 17.00. Гонки стартуют также от Октябрьской площади. Велосипедисты проедут по ул.Интернациональной - ул.Я.Купалы - ул.Куйбышева - ул.Пашкевич - ул.М.Богдановича - ул.Сторожевской - ул.Коммунистической - ул.М.Богдановича - ул.Немига - ул.Романовская Слобода - ул.Кальварийская - ул.Тимирязева и ул.Леси Украинки.

В связи с ограничениями будет изменяться и схема движения общественного транспорта. Госавтоинспекция просит внимательно изучить планируемые изменения и строить свои маршруты с учетом данной информации.

На II Европейских играх в велоспорте на шоссе будет разыграно четыре комплекта наград. В столицу Беларуси на главный мультиспортивный форум приедут такие известные гонщики, как Александр Евтушенко (Россия), Клэр Фабер (Люксембург), Клаудио Имхоф (Швейцария), Самир Джабраилов (Азербайджан), Анна Ван дер Брегген (Нидерланды). На старты групповых гонок выйдут и ведущие белорусские атлеты Василий Кириенко, Александр Рябушенко, Алена Омелюсик.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта в центре Минска будет ограничено 22-25 июня на время велогонок и тренировок спортсменов, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД...
 
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