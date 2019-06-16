Движение в центре Минска будет ограничено 22-25 июня на время велогонок

Источник материала: БелТА

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта в центре Минска будет ограничено 22-25 июня на время велогонок и тренировок спортсменов, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 9.30 до 16.30 22 июня и 23 июня с 9.00 до 17.30 на время групповых велогонок будет введено ограничение движения всех видов транспорта. Оно коснется района Октябрьской площади и маршрута: пр.Независимости - ул.Энгельса - ул.Интернациональная - ул.Я.Купалы - ул.Куйбышева - ул.Пашкевич - ул.Чичерина - ул.Коммунистическая - площадь Победы - ул.Фрунзе - ул.Первомайская - ул. Пулихова - ул.Смоленская - ул.Тростенецкая - 2-й Велосипедный переулок - ул.Ленина - ул.Ульяновская - ул.Карла Маркса.

Тренировки и индивидуальные велогонки пройдут 24 и 25 июня. В первый день временное ограничение движения будет действовать с 7.30 до 13.00, а 25 июня с 7.00 до 17.00. Гонки стартуют также от Октябрьской площади. Велосипедисты проедут по ул.Интернациональной - ул.Я.Купалы - ул.Куйбышева - ул.Пашкевич - ул.М.Богдановича - ул.Сторожевской - ул.Коммунистической - ул.М.Богдановича - ул.Немига - ул.Романовская Слобода - ул.Кальварийская - ул.Тимирязева и ул.Леси Украинки.

В связи с ограничениями будет изменяться и схема движения общественного транспорта. Госавтоинспекция просит внимательно изучить планируемые изменения и строить свои маршруты с учетом данной информации.

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