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Общественный транспорт Минска в дни II Европейских игр - изменения в маршрутах и времени работы

17.06.2019 19:37 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня городской общественный транспорт Минска на отдельных участках меняет работу в связи с проведением в столице II Европейских игр. Чтобы разобраться в новых схемах и режимах движения, БЕЛТА подготовила обзор сообщений ГУ "Столичный транспорт и связь" и ГП "Минсктранс".

С 17 июня по 3 июля выпадает из маршрутов участок по ул. Чюрлениса - на период работы Деревни атлетов. Поэтому автобус 32С от остановки "Космонавтов" до "9-й больницы" идет в прямом направлении по ул. Космонавтов, пр. Дзержинского, ул. Семашко с остановкой "ст.м. Петровщина", а в обратном - по ул. Семашко, Каролинской, Я.Чечота, пр. Дзержинского, ул. Космонавтов с остановкой "ст.м. Малиновка".

Троллейбус №47 на участке от остановки "Парк Павлова" до "Железнодорожной" следует в прямом направлении по пр. Газеты "Правда", ул. Голубева, пр. Дзержинского, ул. Железнодорожной, в обратном - по ул. Железнодорожной, Алибегова, пр. Дзержинского и Любимова.

С 17 июня по 2 июля на время работы на ул. Городской Вал пассажирского транспортного терминала для перевозки участников Игр изменятся еще несколько маршрутов.

Троллейбусы №№9, 13, 14, 57 со стороны ул. Кальварийской временно следуют по короткому маршруту до остановки "Романовская Слобода", в обратном направлении - от ул. Немига по Клары Цеткин, Кальварийской и далее по маршрутам.

Автобусы №№40 и 50С со стороны ул. Кальварийской двигаются по ул. Романовская Слобода, Немиге, Мясникова, Московской и далее по маршрутам; в обратном направлении без изменений. Подобным образом пойдут и маршрутки №1212-тк: со стороны ул. Кальварийской - по ул. Романовская Слобода, Немиге, Клары Цеткин, Бобруйской и далее без изменений, в обратном направлении - по обычной схеме.

Автобусы №№23 и 74С со стороны пр. Дзержинского и автобус №65 со стороны ул. Толстого будут следовать до остановки "Романовская Слобода" по ул. Клары Цеткин, Кальварийской, Романовская Слобода, Немиге в прямом направлении с остановками "Музыкальный театр" и "ст.м. Фрунзенская", в обратном - от ул. Немиги по маршрутам без изменений.

Кроме того, две остановки будут временно исключены из трасс городских маршрутов. С 5.00 18 июня до 4.00 1 июля весь проходящий транспорт не останавливается на "Дворце спорта" по просп. Победителей. И с 5.00 20 июня до 1.00 26 июня отменяется выполнение остановочного пункта "ст.м. Октябрьская" по просп. Независимости в направлении ул. Ленина.

С 21 по 29 июня автобусы №37 со стороны ул. Волгоградской поедут по пр. Независимости, ул. Калинина, К. Чорного, Сурганова и далее по маршруту, делая остановку "Пл. Калинина" на одноименной улице за перекрестком с пр. Независимости. В обратном направлении - без изменений.

С 19 по 30 июня автобусы №163 поедут со стороны ул. Немиги по пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславской, пр. Машерова и далее по обычной трассе с выполнением остановки на временном пункте "Белпроект" на ул. Заславской за перекрестком с ул. Мельникайте. В обратном направлении - без изменений.

Как заявляли ранее представители оператора услуг, городской общественный транспорт в дни мультиспортивного форума будет развозить горожан и гостей столицы до 5.00.

Минский метрополитен в дни, когда фан-зоны будут открыты до 4.00 (то есть 19, 21 и 30 июня), будет работать до 4.30, но вход в подземку закроют в 4.10. Быстрее добраться к узловым станциям болельщикам помогут экспресс-машруты. Специальные автобусы будут курсировать от "Минск-Арены" к станциям метро "Пушкинская", "Немига" и "Академия наук" и обратно, от "Чижовка-Арена" - до станции метро "Автозаводская", от тира им. Тимошенко - до станции метро "Уручье".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня городской общественный транспорт Минска на отдельных участках меняет работу в связи с проведением в столице II...
 
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