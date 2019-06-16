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Гимнастка Любовь Черкашина открыла эстафету "Пламя мира" в Минске

17.06.2019 20:28 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гимнастка Любовь Черкашина открыла эстафету II Европейских игр "Пламя мира" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне стартовала с площади Свободы, а затем передала факел известному артисту Владимиру Гостюхину. Эстафета сегодня пройдет по одной из главных магистралей Минска - проспекту Победителей. В ней примут участие известные артисты Анатолий Ярмоленко, Валерий Дайнеко, Ядвига Поплавская, спортсмены Ольга Мазуренок, Сергей Мартынов, Татьяна Ледовская, Сергей Макаренко, Наталья Цилинская, Дарья Домрачева и Максим Мирный.

В ближайшие дни до церемонии открытия мультиспортивного форума 21 июня "Пламя мира" побывает на крупных предприятиях и в самых знаковых местах белорусской столицы.

Факел Европейских игр был зажжен 3 мая в Риме. Всего в эстафете принимают участие 450 факелоносцев, "Пламя мира" преодолело более 7 тыс. км. Кульминация состоится на национальном олимпийском стадионе "Динамо", где 21 июня во время церемонии открытия зажжется огонь II Европейских игр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гимнастка Любовь Черкашина открыла эстафету II Европейских игр "Пламя мира" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. Бронзовый призер...
 
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