Огонь II Европейских игр доставили на площадь Государственного флага в Минске

Источник материала: БелТА

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафета "Пламя мира" II Европейских игр прибыла на площадь Государственного флага в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Огонь II Европейских игр был зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum. На пути в Минск факел был поднят на высшую точку Европы гору Монблан. Эстафету "Пламя мира" встречали в Словении, Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии и Польше. В Беларуси эстафета огня побывала в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областях.

В Минске в первый день факел пронесли по проспекту Победителей. В эстафете приняли участие известные представители культуры и спорта: Любовь Черкашина, Камандар Маджидов, Николай Алехин, Владимир Гостюхин, Анатолий Ярмоленко, Валерий Дайнеко, Ядвига Поплавская, Ольга Мазуренок, Сергей Мартынов, Татьяна Ледовская, Сергей Макаренко, Наталья Цилинская, Дарья Домрачева и Максим Мирный.

Огонь II Европейских игр увидят на самых крупных предприятиях города, главных проспектах, запланировано посещение парков, достопримечательностей Минска и Деревни спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" во время церемонии открытия спортивного форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

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