ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

II Европейские игры станут мероприятием, свободным от табака

18.06.2019 12:40 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

II Европейские игры станут мероприятием, свободным от табака
Фото Pixabay

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской Центр здоровья в преддверии открытия II Европейских игр приглашает минчан проверить свое физическое состояние во время информационно-образовательной акции и напоминает, что сам мультиспортивный форум будет свободным от табака, сообщили БЕЛТА в учреждении.

По данным ВОЗ, около 80% сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, диабета 2-го типа и свыше 30% всех случаев онкологических заболеваний можно предотвратить, снизив риски для здоровья от потребления табака, алкоголя, нездоровой пищи и низкой физической активности. То есть профилактика - в том числе профилактика потребления табака - может стать ключевым шагом в борьбе с неинфекционными заболеваниями. Именно на это и нацелена очередная акция Центра здоровья, которая пройдет 19 июня.

Минчане смогут измерить давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, получить памятки и буклеты по здоровому образу жизни. Акция пройдет с 10.00 до 15.00 в следующих предприятиях и организациях: ресторан быстрого питания по ул. Притыцкого, 101а; ТЦ "Симакс"; ОАО "Беллифт"; ОАО "Минский завод термопласт"; ОАО "Автосила", Минское вагонное депо УП "Минское отделение Белорусской железной дороги"; аптеки РУП "Белфармация" №25 - по ул. О.Кошевого, 104, №11 - по ул.Короля, 6 и №9 - по ул. В.Хоружей, 11.

"Одним из направлений профилактики является проведение масштабных спортивно-массовых мероприятий, какими и являются II Европейские игры, - отметила руководитель городского Центра здоровья Снежана Кавриго. - Игры пройдут как мероприятие, свободное от табака. При этом основная цель - обеспечение права всех некурящих (спортсменов, волонтеров, гостей, детей) дышать чистым воздухом, популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения, освещение проблемы никотиновой зависимости и борьбы с ней".

Во время игр спортивные объекты станут зонами, свободными от курения. На фан-зонах для курения определят специальные места. Также ограничения курения будут введены в кафе и ресторанах на территории спортивных сооружений, в такси, в гостиницах, где будут проживать участники и гости, в Деревне спортсменов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской Центр здоровья в преддверии открытия II Европейских игр приглашает минчан проверить свое физическое состояние во время...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Эстафета "Пламя мира" продолжит свой путь в Минске по проспекту Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика