Источник материала: БелТА

Открыла маршрут Надежда Скардино

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафета "Пламя мира" продолжит свой путь сегодня в Минске по проспекту Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Старт во второй день пребывания огня II Европейских игр в столице Беларуси был дан от Национальной библиотеки. Открыла маршрут олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, которая передала эстафету певцу Дмитрию Колдуну. По одному из самых красивых проспектов Минска пробежали сегодня исполнительный директор Европейских игр Саймон Клегг, многие известные артисты: Инна Афанасьева, Александр Солодуха, спортсмены Беларуси. Завершится этап эстафеты сегодня на Октябрьской площади столицы, где состоится торжественная встреча "Пламени мира".

Эстафета огня II Европейских игр продолжится в Минске 19 июня. "Пламя мира" побывает на Минском заводе колесных тягачей, Минском автомобильном и тракторном заводах, в Парке высоких технологий, а 20 июня - в Ботаническом саду, у Национального академического Большого театра оперы и балета.

Огонь II Европейских игр будет зажжен на минском стадионе "Динамо" 21 июня во время торжественной церемонии открытия мультиспортивного форума.

Всего в Играх примут участие более 4 тыс. атлетов. Соревнования пройдут на 12 спортивных объектах Минска.-0-

Фото Максима Гучека