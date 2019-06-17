Минский метрополитен представил подробный график работы во время II Европейских игр

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18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный метрополитен представил подробный график своей работы на период II Европейских игр, сообщает БЕЛТА.

Для удобства минчан и гостей столицы уменьшен интервал движения поездов во внепиковое время, а также продлено время работы метро 19, 21, 29, 30 июня в связи с церемониями открытия, закрытия игр и репетиций.

В ночь с 19 на 20 июня станции "Первомайская", "Купаловская", "Октябрьская" будут закрыты на вход в 2.50, остальные станции - в 2.40. Работа самого метро будет продлена до 3.10.

20 июня станция "Купаловская" будет закрыта на вход-выход в 21.00, остальные станции закрываются на вход в 00.40 уже 21 июня.

В ночь с 21 на 22 июня метро будет работать до 4.30. При этом станция "Немига" будет закрыта на вход в 4.10, остальные станции - в 4.00.

Следующие дни станция "Купаловская" закрывается на вход-выход в 21.00 - 22, 24 и 27 июня и в 23.00 - 23, 25, 26 и 28 июня, остальные станции - уже после полуночи (в 00.40).

В ночь с 29 на 30 июня метро работает до 2.30. Станции "Первомайская", "Купаловская", "Октябрьская" будут закрыты на вход в 2.10, остальные - в 2.00.

В ночь с 30 июня на 1 июля поезда подземки будут ходить до 4.30. Станция "Немига" закроется на вход в 4.10, остальные - в 4.00.

Более подробная информация о работе Минского метрополитена в период проведения II Европейских игр размещена на сайте предприятия в разделе "Информация" на странице "График".-0-