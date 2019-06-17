Источник материала: БелТА

Во время церемонии

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафета "Пламя мира" II Европейских игр прибыла на Октябрьскую площадь в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Эстафета сегодня началась у Национальной библиотеки, старт ей дала олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону Надежда Скардино. Факел по проспекту Независимости пронесли также многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков, исполнительный директор Европейских игр Саймон Клегг, артисты Алексей Хлестов и Инна Афанасьева, олимпийские чемпионки по фристайлу Алла Цупер и Анна Гуськова, космонавт Олег Новицкий, композитор Эдуард Ханок, народные артисты России дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

"Пламя мира" на Октябрьскую площадь внес музыкант Виталий Артист.

Эстафета огня II Европейских игр продолжится в Минске 19 июня. "Пламя мира" побывает на Минском заводе колесных тягачей, Минском автомобильном и тракторном заводах, в Парке высоких технологий, а 20 июня - в Ботаническом саду, у Национального академического Большого театра оперы и балета.

Огонь II Европейских игр будет зажжен на минском стадионе "Динамо" 21 июня во время торжественной церемонии открытия мультиспортивного форума. Всего в играх примут участие более 4 тыс. атлетов. Соревнования пройдут на 12 спортивных объектах Минска.

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Фото Максима Гучека