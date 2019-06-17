Источник материала: БелТА

Мастер Валентина Кравчук из Гродно

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18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе создали 20-метровое полотно "Рушніка малой радзімы", который презентуют на праздничных мероприятиях 3 июля, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект стартовал еще в феврале. Полтора десятка мастеров из агрогородков и крупных населенных пунктов района работали над созданием отрезков, посвященных родному месту. Кто-то выносил на первый план памятное или брендовое мероприятие, кто-то с помощью вышивки рассказывал о самобытности той или иной местности.

"Получилось ярко и необычно. Причем порой перед авторами стояла непростая задача - выбрать и воплотить наиболее запоминающийся образ. Среди тех, кто вышивал рушник, и народные мастера, и молодые специалисты, и даже мужчины, для которых вышивка увлекательное хобби. Едва ли не с каждым отрезком связана интересная история создания, и каждый из мастеров вложил в него душу", - рассказывает художественный руководитель Гродненского районного культурно-информационного центра Любовь Ганевич.

Благодаря рушнику можно словно побывать в некоторых агрогородках. Например, Луцковляны представлены знаменитой скульптурой медведя, которая запомнилась каждому, кто хоть раз проезжал через агрогородок. Окрестности Поречья - настоящий грибной край, поэтому тема нашла отражение и в рушнике. В агрогородке Индура работает уникальный музей куклы: на рушнике изображена традиционная белорусская лялька. Агрогородок Обухово представлен бочонком с медом и наливными яблоками. В агрогородке Путришки несколько лет собирают гостей на праздник мороженого, поэтому неудивительно увидеть яркий рожок в виде вышивки.

"Свой Одельск я решила представить сразу несколькими образами - это мельницы, хлеб и костел Вознесения Пресвятой Девы Марии. Мельницы-ветряки когда-то были настоящим брендом нашего местечка. И сегодня в агрогородке отмечается праздник мельников. Кстати, хлеб в центре рушника - это и отсылка к нашей уникальной одельской кухне, которая внесена в список нематериального культурного наследия", - рассказала мастер Наталья Ковалькова из Одельска. Она признается, что от задумки до реализации отрезка про агрогородок ушло около трех недель - работа по вышивке кропотливая. Также Наталья Ковалькова создала заглавный отрезок.

Вставки, как и элементы на концах рушника, выполнены из кружева с традиционным белорусским орнаментом. Связала его мастер Валентина Кравчук.

Проект посвящен 75-летию освобождения Беларуси и 75-летию образования Гродненской области. Презентуют рушник на районном празднике, посвященном Дню Независимости, который 3 июля пройдет в Скиделе. В дальнейшем уникальное произведение будет представлено в музее рушника в агрогородке Заречанка Гродненского района.

Кстати, в рамках праздника пройдет и воркшоп по вышивке. Попробовать себя в роли мастера, создающего рушник, сможет каждый желающий. При должной усидчивости можно будет создать для себя сувенир. Гостей праздника пригласят оставить свой стежок на большом контуре района. Позже уже это полотно станет фотозоной для различных районных праздников.-0-

Фото Леонида Щеглова