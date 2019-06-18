Гомельский облпотребсоюз планирует в этом сезоне заморозить клубники в 7,5 раза больше

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Замороженная клубника. Фото из архива

19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский облпотребсоюз в этом сезоне планирует заморозить в 7,5 раза больше клубники (земляники садовой), чем в 2018 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления заготовок, промышленности и внешнеэкономической деятельности облпотребсоюза Светлана Атрощенко.

На собственных холодильных мощностях облпотребсоюза планируется заморозить 15 т отборной крупной клубники против около 2 т в прошлом году. Уже заморожено 4,1 т. Ягода будет реализовываться в собственных торговых предприятиях облпотребсоюза, точках общественного питания, а также на осенних сельскохозяйственных ярмарках.

В целом заготовка ягод Гомельским облпотребсоюзом идет с наращиванием объемов к уровню прошлого года. Так, с начала клубничного сезона - 2019 заготовительными организациями уже закуплено и реализовано 220 т ягод (для сравнения: в 2018 - 195 т), в том числе товарной клубники - 114,9 т с темпом роста 122,5%. "В этом году население, крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозпредприятия собирают щедрый урожай клубники. Сезон заготовки в самом разгаре, прием сочной ягоды продолжается", - отметила Светлана Атрощенко. Стоимость закупки варьируется от сорта и качества ягод.

Ежедневно для доставки клубники из Лунинецкого и Дрогичинского районов Брестской области направляются 10-12 грузовых машин. Свежая ароматная продукция заготавливается и транспортируется в ящиках с соблюдением всех условий по сохранности качества ягод. "Закупками клубничного урожая от населения и других сельхозпроизводителей занимаются все организации облпотребсоюза. Прием идет в каждом районе на базе приемо-заготовительных пунктов, а также непосредственно в торговых предприятиях", - подчеркнула начальник управления. Традиционно подключились к сдаче клубники в систему потребкооперации фермеры Октябрьского и Мозырского районов, специализирующиеся на выращивании этой сладкой ягоды.

В промышленных объемах клубника поставляется на перерабатывающие предприятия республики для последующего производства вин, джемов, повидла. "Недостатка в ягоде нет. Мы стараемся максимально больше реализовать жителям региона свежую ягоду в 328 торговых объектах и выносных точках, а также на подведомственных рынках. Кроме того, обеспечиваем загрузку производственных мощностей предприятий-переработчиков", - сказала собеседница. В этом году 9 т клубники экспортировано также в Россию.

По прогнозам, заготовка клубники будет продолжаться в течение недели - до окончания сезона созревания ягод.

Далее придет черед малины, смородины, черники, других ягод, грибов. Кроме того, организации облпотребсоюза закупают у населения и сельхозпроизводителей более 30 видов продукции и сырья. Это картофель, свекла, лук, морковь, яблоки, фасоль, зерно, сухофрукты, натуральный мед, мясо, кожевенное и вторичное сырье.-0-