Игрушки и краски с 40-кратным превышением формальдегида выявлены в торговой сети Гомельской области

Источник материала: БелТА

19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила и пресекла обращение более 10 наименований опасных детских игрушек и красок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт региональной инспекции Госстандарта.

Игрушки не соответствовали требованиям по показателям безопасности: как по многократному превышению допустимого уровня формальдегида, так и по физическим и механическим свойствам. "При этом у шести наименований выявлено превышение безопасного уровня формальдегида до 40 раз", - говорится в сообщении. Специалисты отметили, что химическое вещество формальдегид применяется при изготовлении смол, пластика, красок и текстильных изделий, которые впоследствии могут быть задействованы в производстве детских игрушек, канцелярии. Проникнуть в организм ребенка токсичное соединение может после того, как малыш облизал предмет, проглотил частицу краски и т.д. Типичными проявлениями отравления являются рвота, кашель, слезотечение, возбуждение или слабость, боли в желудке и за грудиной, аллергические реакции и кожные высыпания.

В перечне небезопасной продукции - гель с блестками "Мульти-Пульти" китайского производства, артикул GG_21278 серии "Приключения Енота"; гуашевые краски с маркировкой "Мульти-Пульти" 12 цветов (6 классических и 6 перламутровых) "Приключения Енота" российского изготовителя ООО "Колер Продукт"; гуашь 6 цветов торговой марки Blaze and the Monster Machines с маркировкой "Вспыш и чудо-машинки" российского "Полипакса"; 12-цветная акварель этой же торговой марки и с аналогичной маркировкой украинского изготовителя ЧАО "Западная промышленная группа"; тесто для лепки с формочками торговой марки "Луч" (артикул 26С1626-08) российского химического завода "Луч", флуоресцентная акварель 6 цветов той же торговой марки и изготовителя.

Также специалисты выявили детские игрушки, которые не соответствовали показателям безопасности по физическим и механическим свойствам. "Проще говоря, это очень хрупкие игрушки, детали которых могут ломаться во время игры, а мелкие осколки нанести серьезный вред здоровью ребенка", - уточнили специалисты. В черный список попали машинки "Спорт", "Рафик 2" и №13 китайского изготовителя.

Специалисты областной инспекции Госстандарта просят покупателей при обнаружении в торговой сети названной продукции сообщить по телефону 8 (0232) 68-43-97.-0-