РЕПОРТАЖ: Масштабные раскопки идут у стен Спасо-Преображенской церкви в Полоцке

Источник материала: БелТА

Спасо-Преображенскую церковь Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке по праву считают жемчужиной не только восточнославянской, но и мировой архитектуры. Так ее называют не только из-за почтенного возраста (церковь построена в XII веке), но и из-за уникальных фресок и археологических открытий. У стен храма продолжаются раскопки, в этом году они должны стать самыми масштабными за всю историю исследований - около 80 кв.м земли XII века поднимут и изучат специалисты. Корреспонденты БЕЛТА отправились в обитель, чтобы узнать о планах археологов на этот сезон и увидеть, как выглядели стены церкви в XII веке.

Очередной сезон археологических раскопок недавно стартовал у стен Спасо-Преображенской церкви на территории женского монастыря в Полоцке. Сейчас студенты и ученые работают с восточной и северо-западной сторон храма. Параллельно с археологами трудятся и реставраторы.

Руководитель археологических раскопок, старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета Алексей Коц рассказывает, что первые археологические исследования храма начали в 2015 году, до этого его фактически не изучали.

"В том году мы выяснили, что храм был значительно больше, и многое из того, что было раньше, разрушено. В свое время к храму были пристроены галереи, а со стороны входа находился экзонартекс (это как холл, но в храме). Уже с 2017 года начались регулярные раскопки. По крупицам сохраняем все фрагменты фресок, которые находим в земле. В 2017 году подсчитали, что их у нас более 10 тыс. Надеемся, что со временем этот пазл получится собрать воедино", - говорит специалист.

Пожалуй, наибольший успех в работе археологов принес прошлый год. Тогда специалисты на глубине около 3 м откопали остатки помещения, где, предположительно, мог быть захоронен отец Евфросинии Полоцкой. Примеров такого подземелья в древнерусской архитектуре X-XIII веков в Восточной Европе не встречалось, что подтверждает индивидуальный подход в строительстве храма по заказу святой. Тогда преимущественно все каменные памятники возводились выше уровня земли. "Помещение было размером 1,5 на 4,5 м. Туда вела каменная лестница, был алтарь и специальная ниша", - добавляет Алексей Коц.

Сейчас у стен храма копают кроме специалистов студенты-историки Полоцкого госуниверситета, затем к ним присоединятся архитекторы. В июле и августе приедут молодые люди из Могилевского университета имени А.А.Кулешова. Самое сложное для археологов - внимательно перебирать землю. Конечно же, это часть их работы, но она наиболее кропотливая и ответственная. Ничего не упустить - сверхважно.

В этом году пока что очень интересными находками ученые похвастаться не могут. Тем не менее, несколько необычных вещей нашли. Среди них - фрагменты амфоры, стеклянных браслетов XII-XIII веков.

"У студентов наибольший ажиотаж вызвал найденный в нижней части стены храма серебряный американский доллар 1920-х годов. Сложно сказать, как он сюда попал, но как находка очень интересная. Известно, что в те времена в СССР возвращались некоторые специалисты из США. Тогда же храм ремонтировали и, скорее всего, в бетонный раствор случайно упала монета, - отмечает археолог. - В следующем году планируем завершить раскопки. Таким образом, учитывая прошлые сезоны, полностью изучим храм вокруг".

Вместе с белорусскими специалистами трудятся в Полоцке и коллеги из России. По мнению заведующего сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Евгения Торшина, уникальность Спасо-Преображенской церкви в том, что в ней находят черты архитектурной стилистики, которая позднее будет характерна для целого направления в древнерусской средневековой церковной архитектуре.

"Церковь имеет вытянутую вверх объемно-пространственную композицию. Неожиданностью для нас стали галереи, которые изначально окружали нынешнюю часть храма с трех сторон", - рассказывает Евгений Торшин.

На восточном фасаде храма, около алтаря, уже многое в археологических исследованиях сделано. Сейчас к работе по восстановлению и укреплению стен и фундамента активно подключаются реставраторы.

Когда приступили к апсиде, то открыли лекальную плинфу (полукруглый тонкий обожженный кирпич). Кроме того, открыли различные надписи, которые покрывают стены храма во многих местах, делится находками сотрудник ОАО "Белреставрация" Евгений Билей.

Специалисты сняли несколько слоев штукатурки разных столетий и добрались до первоначальной - ХІІ века. Теперь можно увидеть, как фасад выглядел сразу - он был золотисто-бежевого цвета. Если по штукатурке провести пальцем, то он по ней хорошо скользит - значит, говорят реставраторы, штукатурка имела хорошие гидрофобные свойства.

На другом слое штукатурки, более позднем, видны ровные линии вдоль стены. Возможно, они сделаны для того, чтобы во время крестных ходов вокруг храма можно было видеть, на каком уровне и месте внутри стоит алтарь, чтобы остановиться и поклониться.

Спасо-Преображенской храм в Полоцке - единственный в Беларуси памятник ХІІ века, где почти полностью сохранилась фресковая роспись. Во второй половине ХІХ столетия проводили ремонт храма, и по каким-то причинам уникальную настенную роспись просто закрыли масляной живописью. Раскрывать их начал в 1992 году белорусский реставратор Владимир Ракицкий. С 2006 года к работе приступили специалисты из России.

Применив новые технологии, позволяющие не смывать, а отслаивать более позднюю живопись, реставраторы сохранили масляные росписи. Сегодня они экспонируются в Художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. В настоящее время уникальные фрески церкви открыты более чем на 90%. Как считают специалисты, замысел росписи храма принадлежит Евфросинии Полоцкой, это ее послание потомкам, своеобразный код, расшифровать который еще предстоит.

"В Полоцк приезжаю с 2007 года. Уже многое сделано, в этом году зачищаю внутристенную лестницу, которая ведет к келье святой Евфросинии Полоцкой. Сюжеты фресок пока что не очень складываются в какую-то целостную картину", - говорит реставратор из Москвы Лариса Пименова.

Ежегодно тысячи туристов и паломников едут в Полоцк поклониться мощам преподобной и восстановленному кресту Евфросинии. Многие отмечают необычную атмосферу и силу в этих местах и церкви. После окончания сезона реставрации и раскопок в ней раз в неделю монахини проводят литургию.

"Храм, который построила преподобная, - наше сокровище. Большое чудо, что он дошел до наших дней. В нем необыкновенная благодать, заходя туда, ощущаешь себя в другом измерении, - считает настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря игуменья Евдокия. - Приезжал к нам из Санкт-Петербурга протоирей Владимир, который три года жил в монастыре преподобного Саввы Освященного, и сказал, что кроме Иерусалима он нигде не ощущал такой благодати, как в полоцком храме, отсюда не хочется уходить. Недавно были из Киево-Печерского монастыря священнослужители и тоже восхищались и говорили об особой атмосфере Спасо-Преображенской церкви".

Уникальный храм XII века еще ждут годы реставрации, которые планируют завершить к 2024 году. В 2025-м Беларусь отметит 900 лет со дня основания Спасо-Евфросиниевского монастыря. Многие захотят увидеть, что же нашли и открыли ученые.

Они же в свою очередь говорят, что экспонировать раскопки не получится. Все было построено на известковом растворе, и на свежем воздухе он крошится. В наших климатических условиях сделать экспозицию для туристов очень проблематично. Пока что специалисты видят выход в создании для туристов 3D-модели храма с теми постройками, которые были первоначально.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-