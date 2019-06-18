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Фотокорреспондент БЕЛТА Сергей Холодилин признан победителем конкурса СМИ в Гомельской области

19.06.2019 16:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ведущий фотокорреспондент редакции визуальной информации БЕЛТА Сергей Холодилин признан победителем в номинации "Лучший фотокорреспондент" областного соревнования среди редакций газет, организаций телевидения и радио, журналистов, осуществляющих свою деятельность на территории Гомельской области, по итогам 2018 года. Чествование победителей и лауреатов прошло сегодня в Гомеле.

Обращаясь к участникам церемонии, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов подчеркнул, что журналистика - это не профессия, а призвание. "Быть журналистом - значит, быть человеком интересующимся, целеустремленным, настойчивым, внимательным к мелочам", - сказал он.

За последний год печатные и электронные СМИ региона сделали серьезный шаг вперед как в укреплении материально-технической базы, так и в содержательном плане. Например, суммарное количество подписчиков в соцсетях в официальных группах редакций выросло на 20%, все шире газетами используется дополнительный контент, отметил зампред.

Владимир Привалов также обратил внимание, что в современных условиях именно от традиционной прессы и работы профессиональных журналистов, имеющих высокие нравственные ориентиры, во многом зависит мир и спокойствие в обществе. "Поэтому сейчас особенно важны для работников СМИ порядочность и гражданская ответственность", - убежден он.

На звание лучших в областном соревновании в этом году претендовали более 100 авторов и редакций, при этом активно заявили о себе и ведомственные издания. Победителей и призеров назвали в пяти номинациях. Так, лучшей среди журналистов организаций телевидения и радио признана редактор сектора подготовки заказных телепередач ТРК "Гомель" Елена Троценко. Победителем среди организаций телевидения и радио стало радио "107,4 FM".

Материалы корреспондента отдела социально-экономической жизни и права газеты "Гомельская праўда" Анастасии Макеевой принесли ей звание лучшего журналиста редакций газет. Лидером же среди печатных изданий признан "Дняпровец" (Речицкий район).

Победителям и призерам вручили дипломы и специальные денежные премии облисполкома.

Также награды вручили журналистам, которые посвятили профессии много лет и внесли значительный вклад в развитие различных отраслей. Кроме того, комиссия назвала те издания, которые активно работают в интернете. Пальма первенства - у газеты "Хойніцкія навіны".

Хорошее настроение участникам церемонии дарили творческие коллективы и исполнители региона. А о редакционных проектах, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказала тематическая выставка.

Чествование лучших представителей СМИ Гомельской области проходит ежегодно. За время проведения конкурса его победителями и призерами стали свыше 100 журналистов и фотокорреспондентов и более 40 коллективов печатаных и электронных СМИ.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ведущий фотокорреспондент редакции визуальной информации БЕЛТА Сергей Холодилин признан победителем в номинации "Лучший...
 
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