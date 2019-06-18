Спортплощадки, культурные события, фан-зоны, транспорт - как Минск встречает Европейские игры

Источник материала: БелТА

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С момента объявления Минска столицей II Европейских игр прошло 2,5 года. За этот короткий срок организаторы успели подготовить спорткомплексы и всю сопутствующую инфраструктуру к предстоящим важным стартам по мировым стандартам. Зарубежные эксперты во время инспекционных визитов в столицу Беларуси не раз высказывали удивление высокими темпами работ при подготовке к играм. В этом нет никакого секрета. Белорусская сторона на момент получения мультиспортивного форума уже имела серьезный опыт проведения крупных международных стартов и была уверена в возможности в сжатые сроки организовать масштабный форум.

Действительно, спортивная инфраструктура Минска за последние 15 лет претерпела кардинальные изменения. Если в начале 2000-х в столице Беларуси крупные официальные международные соревнования могли принять лишь стадион "Динамо" и Дворец спорта, то на II Европейских играх будет задействовано 12 объектов. За короткий срок Минск превратился в одну из столиц мирового спорта.

Представители Европейских олимпийских комитетов, международных федераций по различным видам спорта во время многочисленных визитов были приятно удивлены готовностью спортивных объектов задолго до начала мультиспортивного форума.

По словам исполнительного директора Европейских игр Саймона Клегга, шефы миссий, представители пресс-служб НОК убеждены в хороших условиях, созданных в Минске для проведения Европейских игр. Руководитель отдела Олимпийского комитета России Лев Савин также отметил прекрасную готовность белорусской столицы. "Я уже не первый раз в Минске и могу сказать, что этот город приятно удивляет меня снова и снова. Виден высокий уровень готовности объектов и проработки многих вопросов. Уверен, что II Европейские игры в Минске пройдут на самом высоком уровне, а с точки зрения интереса болельщиков и показанных результатов игры вполне могут превзойти предыдущие", - сказал он.

Главные спортивные площадки

Одним из центральных объектов II Европейских игр станет минский стадион "Динамо", который в короткие сроки претерпел серьезную реконструкцию и востребован для проведения международных стартов. Легендарный "Динамо" примет церемонии открытия и закрытия Европейских игр, здесь также пройдут соревнования по легкой атлетике.

Наиболее узнаваемым объектом предстоящих игр, безусловно, станет "Минск-Арена". Этот комплекс хорошо знаком не только болельщикам, но и многим по проведению концертов мировых звезд. 15-тысячная арена во время II Европейских игр примет сразу пять видов (аэробика, акробатика, художественная гимнастика, спортивная гимнастика и прыжки на батуте), подтверждая свою многопрофильность.

"Чижовка-Арена", построенная к чемпионату мира по хоккею с шайбой 2014 года, примет соревнования по дзюдо и карате. Оба вида единоборств отличаются высокой посещаемостью, и 7-тысячный комплекс в одном из самых живописных районов Минска способен вместить болельщиков и иностранных гостей.

Жаркие баталии будут кипеть в самом центре белорусской столицы - в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский". Как заявили организаторы, все билеты на стрельбу из лука и пляжный футбол уже проданы, что говорит о высоком интересе к этим видам.

Проживание атлетов во время игр

Организаторам II Европейских игр не пришлось тратить значительные средства на возведение Деревни спортсменов. Для размещения более 4 тыс. атлетов задействован комплекс по ул. Чюрлениса. Участники спортивного форума уже размещаются в деревне, где оборудованы медицинский и аккредитационный центры и современный комплекс для питания, способный принять 2 тыс. человек. Каждый день спортивным делегациям будет предложено как минимум 250 различных блюд, приготовленных из белорусских продуктов. Пункт питания будет работать круглые сутки, в нем задействовано около 650 сотрудников.

Культурная программа

Запоминающейся во время мультиспортивного форума станет и культурная программа II Европейских игр, которая уже стартовала в мае. Частью культурной программы игр и масштабного проекта "Европейские игры - европейское искусство" стала выставка в Национальном центре современных искусств "Казимир Малевич и XXI век", в художественной галерее Михаила Савицкого выставка исторического фехтования "Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса". С 21 июня в Минской городской ратуше посетители смогут увидеть крупнейшую в мире частную коллекцию уникальных олимпийских артефактов. Всего запланировано более 50 культурных мероприятий, посвященных II Европейским играм.

Выставки известных белорусских художников, музыкальные шоу, представления в Верхнем городе - все это смогут увидеть участники и болельщики стартующего события.

Фан-зоны

Значимое место в проведении мультиспортивного форума займут фан-зоны. Главной площадкой для болельщиков станет специальная зона отдыха возле столичного Дворца спорта, которая будет работать с 10.00 до 0.00, а в дни церемоний открытия и закрытия - до 4.00. В день открытия игр, 21 июня, известные коллективы и музыканты из Беларуси и Европы выступят на главной фан-площадке. В разные дни там пройдут дни национальных культур стран - участниц игр с их культурной программой, будут работать площадки с показательными выступлениями от Белорусской федерации петанка и Белорусского общественного объединения традиционных видов борьбы. Масса развлечений ждет и маленьких болельщиков - в мини-фан-зоне, организованной совместно с ЮНИСЕФ.

Поболеть за любимых атлетов, послушать известных артистов можно будет и у "Минск-Арены". Планируется, что хедлайнерами фан-зоны станут исполнители Arston, UCast, Laurel, Fedorovsky, Magic Sound, Shane, Groove Dealers, Intelligency, GodsGiven, Shuma, Tempo Bay, Александр Патлис и группа "Новый Иерусалим", Ян Ярош, Drum Ecstasy, Palladium Electrik Band, Alen Hit, Тео, Жанет, а также заслуженные артисты Беларуси Инна Афанасьева, Виктория Алешко, Ирина Дорофеева и кавер-бэнды "Харди-Гарди", "Бавария", "Иномарки", "Минское море", GreenLandia. Также здесь в разные дни пройдут мастер-классы по фитнесу и интеллектуальные шоу о мультиспортивном форуме. С 21 по 30 июня фан-зона у "Минск-Арены" будет работать с 10.00 до 23.30, а в дни открытия и закрытия спортивного форума - до 1.00.

У "Чижовка-Арены" на сцену в разные дни выйдут Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Алена Ланская, Тео, Герман, Саша Немо, Алексей Хлестов, Ирина Игнатюк, Mikita, группы "Аура", "Тяни-Толкай", "Дрозды", "Стары Ольса", "Топлесс", "Дядя Ваня и племянники", Las-Vegas. Также культурные мероприятия пройдут на семи фан-зонах в регионах страны.

Питание в фан-зонах II Европейских игр организовано в формате стрит-фуд, всего размещено около 2 тыс. посадочных мест. Например, на 180-метровом фуд-корте в фан-зоне у Дворца спорта разместится 14 объектов общепита на 1 тыс. посадочных мест. Свои точки представят посольства Грузии, Италии и Турции, где можно будет попробовать национальные блюда этих стран. В фан-зоне у "Минск-Арены" будут работать пять торговых точек и столько же фуд-траков. У "Чижовка-Арены" для посетителей тоже будут размещены пять объектов питания - на 560 посадочных мест.

Вблизи стадиона "Динамо", где ожидается большой наплыв посетителей, будет организована ярмарка "Лето на улице Октябрьской". С дня открытия до закрытия игр на участке улицы с 12.00 до 24.00 около 20 организаций представят свою кухню для болельщиков.

Транспорт

Конечно, столь масштабное событие не могло не затронуть схемы движения личного и общественного транспорта. Изменение схем движения 30 маршрутов произойдет 22, 23, 24 и 25 июня, что связано с проведением велогонок. Так, 22 июня перекроют центральную часть города с 9.30 до 16.30, а 23-го - с 9.00 до 17.30. Будет скорректирована работа более 2 тыс. рейсов общественного транспорта. 24 и 25 июня закроют улицы Немига, Романовская Слобода и Тимирязева, из-за чего изменятся схемы 38 маршрутов, скорректированы более 3 тыс. рейсов. В основном они будут перенаправлены на улицы Орловская, К.Цеткин и Кальварийскую.

В то же время режим работы транспорта будет значительно увеличен. Специально для удобства жителей и гостей белорусской столицы, которые хотят проследить за спортивными баталиями, городской общественный транспорт будет развозить горожан и гостей столицы до 5.00. Минский метрополитен в дни, когда фан-зоны будут открыты до 4.00 (то есть 19, 21 и 30 июня), будет работать до 4.30, но вход в подземку закроют в 4.10.

Быстрее добраться к узловым станциям болельщикам помогут экспресс-машруты. Специальные автобусы будут курсировать от "Минск-Арены" к станциям метро "Пушкинская", "Немига" и "Академия наук" и обратно, от "Чижовка-Арены" - до станции метро "Автозаводская", от тира им. Тимошенко - до станции метро "Уручье".

Кроме того, для транспорта II Европейских игр на проспектах Дзержинского и Победителей, на улице Немига выделены специальные полосы. Они отличаются соответствующей сплошной разметкой, визуализированы буквой А и логотипом Европейских игр.

Изменены графики режимов работы светофоров на пути следования транспорта Европейских игр. Часть левых поворотов на проспекте Дзержинского со стороны МКАД к улице Немига закрыта. Это касается поворотов на улицы Голубева, Уманскую, Есенина, Щорса и Хмелевского. Компенсационные левые повороты реализованы путем вынесения через правый поворот - в районе обозначенных перекрестков необходимо повернуть направо, доехать до разрыва, совершить там разворот и продолжить движение, пересекая проспект Дзержинского. Другой вариант - развернуться на ближайших многоуровневых развязках. Еще одно новшество касается въезда на проспект Победителей с Немиги, который будет осуществляться только для транспорта, задействованного для обеспечения игр, и общественного транспорта.

Таким образом, подготовка к старту II Европейских игр, занявшая немногим более двух лет, проведена основательная. Для болельщиков и гостей Минска предстоящие десять дней форума, как обещают организаторы, станут одними из самых ярких и запоминающихся в спортивной истории европейского континента.

Александр ЖИБУЛЬ,

БЕЛТА.-0-