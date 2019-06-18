Для решения большинства вопросов населения достаточно крепкого хозяйственного подхода - Шулейко

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Юрий Шулейко. Фото из архива

19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для решения большинства вопросов, поступающих от граждан, достаточно крепкого хозяйственного подхода. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко по окончании прямой телефонной линии с населением юго-восточного региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в течение двух часов возможностью озвучить волнующие темы напрямую помощнику Президента - инспектору по Гомельской области воспользовались 37 человек. "30 из 37 вопросов будут разрешены практически сразу. Все они объективные, житейские и решаемые. При этом не требуют серьезных капитальных вложений. Достаточно крепкого хозяйственного подхода", - подчеркнул Юрий Шулейко.

Много вопросов касалось содержания дорог. Так, горожанка Анна Ивахненко обозначила сложности проезда из-за плачевного состояния дороги до деревни Нагорное Гомельского района, где живет ее престарелая мать. "К Радунице дорогу до Стукачевского кладбища просто выгладили. А вот дальше - беда. Даже машины скорой помощи вынуждены снижать скорость, чтобы преодолеть этот участок. Прошу хотя бы сделать подсыпку", - обратилась женщина. Юрий Шулейко подчеркнул, что вопрос будет детально изучен в ближайшее время, решение по нему примут.

Схожую тему озвучила и многодетная мать из деревни Романовичи. Ее дом находится вблизи дороги. Активизировалось индивидуальное строительство, а в связи с этим и движение автотранспорта. "В жару поднимаются клубы пыли, которой вынуждены дышать дети. Частично эту проблему снимет подсыпка дороги", - уточнила многодетная мама.

Гомельчанка Ольга Терещенко обратила внимание на провалы в 20-30 см возле люка в одном из дворов по улице Малайчука областного центра. Это крайне небезопасно не только для детей, но и для взрослых. "Выедем сегодня же, посмотрим. Сделаем все, что нужно", - заверил Юрий Шулейко.

Также были обозначены вопросы улучшения жилищных условий, в том числе многодетных семей и детей-сирот, землеустройства и озеленения, ЖКХ, открытия магазинов шаговой доступности. Активно излагали свою позицию жители Добрушского, Гомельского, Хойникского районов, а также областного центра.

Индикатором проводимой на местах работы стали три благодарности. К примеру, жительница Костюковки высказала слова признательности за чистую воду, проведенную жителям этой части Железнодорожного района областного центра. При участии городских властей удалось реализовать серьезные проекты по водоснабжению и организовать подачу воды надлежащего качества для потребителей Костюковки от водозаборов Гомеля. Также женщина благодарила за ровные дороги в микрорайоне. "Просто идеальные, душа радуется, когда едешь", - заключила горожанка. А семья из Абакумов Лоевского района искренне порадовалась за поддержку государства в развитии агроэкотуризма, выразив свои пожелания по урегулированию некоторых нюансов с выдачей специальных пропусков для иностранных гостей, посещающих их агроусадьбу.

Приняв значительный объем вопросов, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области отметил, что только два из них были повторными.

Перед прямой линией была поставлена задача выслушать максимально возможное число дозвонившихся. Далее их проблемы будут детально разбираться на местах. По каждому озвученному вопросу назначены ответственные специалисты. При этом Юрий Шулейко акцентировал внимание представителей различных служб и ведомств, присутствующих на прямой линии, что ответы должны быть полные и развернутые, исключающие необходимость в повторном обращении граждан по одному и тому же поводу.-0-