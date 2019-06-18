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В Деревню атлетов заселились более 2 тыс. человек

19.06.2019 18:40 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Деревню атлетов заселились более 2 тыс. человек

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. человек уже заселились в Деревню атлетов II Европейских игр. Об этом сегодня во время пресс-тура журналистов в Деревню рассказала консультант фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Нармина Алиева, передает корреспондент БЕЛТА.

"На территории деревни уже находятся более 2 тыс. человек, атлеты продолжают прибывать, ожидаем около 6 тыс. спортсменов и представителей команд, - сказала Нармина Алиева. "И комнаты, и количество человек, размещенных в них, кровати - все соответствует международным стандартам, работает круглосуточная столовая", - добавила она.

Главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоевский отметил, что в Деревне атлетов созданы комфортные условия для проживания и отдыха спортсменов. "Наша команда разместилась очень хорошо, питание отличное, - сказал он. - Для нас II Европейские игры - один из важнейших и ответственнейших стартов, будем стараться привезти домой как можно больше медалей".

Лидер национальной команды Беларуси по боксу, серебряный призер I Европейских игр в Баку Дмитрий Асанов полон решимости выступить не хуже, чем на минувшем форуме. "Размещением доволен, особенно впечатлило разнообразие блюд одной из моих самых любимых кухонь - белорусской", - признался боксер.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных и крупных районных центрах страны.-0-

Фото Оксаны Манчук

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. человек уже заселились в Деревню атлетов II Европейских игр. Об этом сегодня во время пресс-тура журналистов в Деревню...
 
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