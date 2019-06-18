Главная фан-зона II Европейских игр открылась у Дворца спорта в Минске

Источник материала: БелТА

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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске у Дворца спорта открылась главная площадка для болельщиков II Европейских игр, которая будет работать с 19 по 30 июня, передает корреспондент БЕЛТА.

Фан-зона будет принимать посетителей с 10.00 до 00.00, а в дни открытия и закрытия II Европейских игр - до 4.00.

Сегодня здесь выступят Президентский оркестр Беларуси под управлением Виктора Бабарикина и звезды белорусской эстрады: Руслан Алехно, Георгий Колдун, Ирина Дорофеева, Иван Вабищевич, Ксения Жук, Алена Ланская, Алексей Хлестов, Тариел Майсурадзе.

В программе работы фан-зоны у Дворца спорта, для которой определен международный и национальный форматы, заявлены презентации НОКов стран - участниц II Европейских игр: Азербайджана, Израиля, Великобритании, Грузии, Италии, Венгрии, Турции, Латвии, Австрии, Румынии и России. На масштабной площадке у спортивного объекта будут представлены национальные кухни, ремесла, театральные коллективы и спортивные достижения этих стран. Запланированы выступления артистов и народных коллективов. Белорусская концертная программа будет представлена форматами Bright Kids, Bright Folk, Bright Stage, Bright Orchestra, Bright Dance. Организованы торговые точки, пункты продажи сувенирной продукции, фуд-корты.

Кроме музыкальной программы, на сцене у Дворца спорта развлекательное шоу представит радиостанция "Пилот ФМ". Во все дни работы фан-зоны будут действовать площадки с показательными выступлениями от Белорусской федерации петанка и Белорусского общественного объединения традиционных видов борьбы.

Дети смогут посетить мини-фан-зону, организованную совместно с ЮНИСЕФ. Ее торжественное открытие состоится днем 21 июня. Юных фанатов ожидает насыщенная ежедневная программа из мастер-классов, игр, спортивных активностей, конкурсов, флешмобов, мотивирующих выступлений известных спортсменов и тренеров, театральные представления.

Во время II Европейских игр во Дворце спорта пройдут соревнования по самбо, греко-римской, вольной и женской борьбе.

Всего во время II Европейских игр в Беларуси будут работать десять фан-зон: у Дворца спорта, у "Минск-Арены" и "Чижовка-Арены", остальные семь - в регионах. Каждая из них будет представлена в определенном формате: национальном, спортивном, молодежном, танцевальном. Фан-зоны в дневное время будут транслировать соревнования II Европейских игр, лучшие моменты спортивных состязаний и медальных церемоний, а по вечерам здесь развернутся концертные площадки, где выступят лучшие исполнители и коллективы.

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