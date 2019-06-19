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Вековой дуб в Лельчицком районе признали памятником природы

20.06.2019 09:00 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вековой дуб в деревне Краснобережье Лельчицкого района решением райисполкома от 10 июня 2019 года №508 объявлен ботаническим памятником природы местного значения. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Решением установлены границы, площадь, состав земель, режим охраны и использования ботанического памятника природы местного значения "Вековой дуб в деревне Краснобережье". Управление ботаническим памятником осуществляет Ударненский сельский исполнительный комитет.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Растущий в деревне Краснобережье черешчатый дуб сохранился с начала XIX века и достиг выдающихся биометрических параметров. Это одно из старейших деревьев, сохранившихся на территории Гомельской области. Дуб представляет ботаническую, научную, эстетическую и историко-культурную ценность.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вековой дуб в деревне Краснобережье Лельчицкого района решением райисполкома от 10 июня 2019 года №508 объявлен ботаническим памятником...
 
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