Центральную часть Минска на время велогонок перекроют для всех видов транспорта

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральную часть Минска на время соревнований по велоспорту на шоссе перекроют для всех видов транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В субботу и воскресенье запланированы групповые гонки. 22 июня в 12.30 - старт женской групповой гонки, 23-го в 12.00 - мужской.

Гонка стартует на Октябрьской площади и проследует по маршруту: проспект Независимости - улица Энгельса - Интернациональная - Янки Купалы - Куйбышева - Алоизы Пашкевич - Чичерина - Киселева - Куйбышева - Коммунистическая - проспект Независимости - площадь Победы - проспект Независимости - улица Фрунзе - Первомайская - Пулихова - Смоленская - Тростенецкая - 2-й Велосипедный переулок - Разворот - Улица Тростенецкая - Ленина - Ульяновская - Первомайская - Янки Купалы - Карла Маркса - Энгельса - проспект Независимости - площадь Победы (разворот) - проспект Независимости - финиш на Октябрьской площади. Во время состязания движение по этим улицам будет ограничено: 22 июня до 16.30, 23-го - с 9.00 до 17.30.

В понедельник, 24 июня пройдет тренировка спортсменов. С 7.30 до 13.30 движение транспорта по соревновательному маршруту будет закрыто. Состязания пройдут 25 июня, во вторник. В 10.00 состоится старт женской индивидуальной гонки с раздельным стартом, в 13.00 - мужской. 25 июня движение по маршруту велогонки будет ограничено с 7.00 до 17.00.

Индивидуальная гонка на время стартует в районе Октябрьской площади, с улицы Интернациональной, и проследует по маршруту: улица Янки Купалы - Куйбышева - Алоизы Пашкевич - Максима Богдановича - Сторожевская - Коммунистическая - Немига - Романовская Слобода - Кальварийская - Тимирязева. На пересечении с улицей Леси Украинки спортсмены выполнят разворот и будут двигаться в обратном направлении в сторону Октябрьской площади. Финишировать велосипедисты будут на улице Интернациональной.

На участках дорог, где пройдет велогонка, нельзя парковать личный и служебный транспорт. В ГАИ Минска рекомендуют водителям активно использовать транспортные кольца (первое и второе) и МКАД. Значительные изменения претерпят также и наземные маршруты общественного транспорта, проходящие по маршруту велогонок.-0-