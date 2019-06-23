Три мини-ярмарки вакансий пройдут 25-27 июня в Минске

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 25-27 июня, возможности трудоустройства представят шесть предприятий и одно учреждение образования, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая мини-ярмарка состоится 25 июня в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Вакансии представят ООО "ЧистоМаг", частное предприятие "ВИП-ТУРС", ОАО "Белбакалея", ООО "Фурнитур-ВУ".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) со своими предложениями соискателей ознакомят сотрудники средней школы №64, частного предприятия "ВИП-ТУРС" и ООО "ЧистоМаг".

Третье мероприятие пройдет 27 июня в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с участием ООО "ЧистоМаг", государственного предприятия "ЖЭУ №4 Партизанского района города Минска" и ОАО "Минский завод шестерен".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.

Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-