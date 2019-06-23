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В Минске для некоторых домов переносятся сроки отключения горячей воды
24.06.2019 16:53 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске для некоторых домов переносят сроки испытаний тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения для того, чтобы обеспечить горячей водой участников XIII Летней международной Сбербанкиады, которая пройдет с 10 по 21 июля, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
Так, отключение тепловой магистрали №52 переносится с периода 16-30 июля на 4-18 июля по следующим адресам:
Алибегова, 3-7 (нечетные);
Брест-Литовский тупик, 13;
Брестская, 2, 18, 34, 40, 40б, 42, 75;
Брестский 3-й пер., 17а;
Брилевский тупик, 55;
Газеты "Звязда" пр., 3, 5, 9-23 (нечетные), 31, 33;
Газеты "Правда" пр., 1-11 (нечетные), 3а, 5а, 8а, 9а, 8-16 (четные), 11а-г, 14а, 14 к.2-3, 15, 17, 20-24 (четные), 20а, 25, 26 к.2, 27, 30-34 (четные), 38-54 (четные), 40 к. 2, 56 к. 2, 58 к. 2, 60 к. 2, 62 к. 2;
Голубева, 1-21 (нечетные), 4, 10-14 (четные), 14 а-б, 16 к. 1;
Дзержинского пр., 69 к. 1-2, 71-87 (нечетные), 73а, 74-84 (четные), 77а, 79а, 83 к. 1-11, 83 к. 15, 87б, 91, 100, 104, 106;
Казинца, 2-8 (четные), 3, 4а, 5, 6а, 7а, 8а, 11-23 (нечетные), 12, 13а, 17а, 19 к. 2, 21 к. 2-4, 24, 24а, 25а, 27а, 32;
Кижеватова, 8, 10;
Корженевского, 1а;
Любимова пр., 4-8 (четные);
Семашко, 1-17 (нечетные), 6-14 (четные), 8 к. 1-8, 10а, 15а, 25а, 33;
Черниговская, 46, 46а, 46 к. 2.
Отключение тепловой магистрали №56 переносится с периода 4-14 июля на 2-16 сентября по адресам:
Гедройца, 2, 6-14 (четные), 18, 20;
Дзержинского пр., 93-97 (нечетные), 115, 119, 122, 127-131 (нечетные);
Есенина, 3 к.1-2, 4-22 (четные), 6, 6 к.1-4;
Казинца, 52а;
Каролинская, 1, 2, 3, 6-10 (четные), 14;
Каролинский проезд, 5;
Космонавтов, 3 к. 1-6, 5, 5 к.1-2, 7 к. 1-2, 9 к. 1-2, 11, 13 к. 1-2, 15-21 (нечетные), 15 к.1, 23 к. 1-3, 25, 27;
Некрашевича, 6-12 (четные);
Орды, 7-11 (нечетные), 15, 21-39 (нечетные), 43-47 (нечетные), 47а, 51-55 (нечетные);
Семашко, 17а;
Слободская, 151-159 (нечетные), 163-169 (нечетные), 173-179 (нечетные);
Чечота, 2-6 (четные), 2а, 5-11 (нечетные), 16, 20, 21-25 (нечетные), 26-32 (четные), 36, 40-44 (четные);
Чюрлениса, 2а, 3-7 (нечетные), 4-8 (четные), 12-16 (четные), 22-26 (четные).
Отключение районной котельной "Масюковщина" тепловых магистралей №46, 48, 57 переносят с периода 19 июля - 2 августа на 22 июля - 5 августа для домов по адресам:
Баторинская;
Бирюзова, 4;
Вербная, 3;
Гастелло, 6-16 (четные), 7-11 (нечетные);
Гвардейская, 3-9 (нечетные), 8-16 (четные);
Глебки, 17, 58-126 (четные);
Грибоедова, 12, 20-30 (четные);
Жудро, 29-71 (нечетные);
Игнатенко;
Ильянская;
Камайская;
Лынькова, 1-31 (нечетные) , 8, 10;
Матусевича, 2-36 (четные);
Машерова, 76, 78;
Москвина, 4;
Мястровская;
Нарочанская;
Ольшевского пер.;
Ольшевского пр-д;
Ольшевского, 10-82 (четные), 29 к. 1, 45-77 (нечетные);
Орловская, 86;
Победителей пр., 8-14 (четные), 18, 20, 39-111 (нечетные), 117-135 (нечетные);
Путепроводный 6-й пер.;
Путепроводный 8-й пер;
Пушкина пр., 67-93 (нечетные), 68;
Радужная;
Ратомская;
Ржавецкая;
Саперов;
Сердича, 22-88 (четные);
Тарханова, 5-15 (нечетные), 14, 16;
Тимирязева, 25, 44-60 (четные), 65, 68-92 (четные), 93,95;
Украинки, 2-22 (четные);
Чехова, 8;
Чигладзе.-0-
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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске для некоторых домов переносят сроки испытаний тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения для того, чтобы обеспечить...
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