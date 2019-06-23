В Минске для некоторых домов переносятся сроки отключения горячей воды

Источник материала: БелТА

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске для некоторых домов переносят сроки испытаний тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения для того, чтобы обеспечить горячей водой участников XIII Летней международной Сбербанкиады, которая пройдет с 10 по 21 июля, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

Так, отключение тепловой магистрали №52 переносится с периода 16-30 июля на 4-18 июля по следующим адресам:

Алибегова, 3-7 (нечетные);

Брест-Литовский тупик, 13;

Брестская, 2, 18, 34, 40, 40б, 42, 75;

Брестский 3-й пер., 17а;

Брилевский тупик, 55;

Газеты "Звязда" пр., 3, 5, 9-23 (нечетные), 31, 33;

Газеты "Правда" пр., 1-11 (нечетные), 3а, 5а, 8а, 9а, 8-16 (четные), 11а-г, 14а, 14 к.2-3, 15, 17, 20-24 (четные), 20а, 25, 26 к.2, 27, 30-34 (четные), 38-54 (четные), 40 к. 2, 56 к. 2, 58 к. 2, 60 к. 2, 62 к. 2;

Голубева, 1-21 (нечетные), 4, 10-14 (четные), 14 а-б, 16 к. 1;

Дзержинского пр., 69 к. 1-2, 71-87 (нечетные), 73а, 74-84 (четные), 77а, 79а, 83 к. 1-11, 83 к. 15, 87б, 91, 100, 104, 106;

Казинца, 2-8 (четные), 3, 4а, 5, 6а, 7а, 8а, 11-23 (нечетные), 12, 13а, 17а, 19 к. 2, 21 к. 2-4, 24, 24а, 25а, 27а, 32;

Кижеватова, 8, 10;

Корженевского, 1а;

Любимова пр., 4-8 (четные);

Семашко, 1-17 (нечетные), 6-14 (четные), 8 к. 1-8, 10а, 15а, 25а, 33;

Черниговская, 46, 46а, 46 к. 2.

Отключение тепловой магистрали №56 переносится с периода 4-14 июля на 2-16 сентября по адресам:

Гедройца, 2, 6-14 (четные), 18, 20;

Дзержинского пр., 93-97 (нечетные), 115, 119, 122, 127-131 (нечетные);

Есенина, 3 к.1-2, 4-22 (четные), 6, 6 к.1-4;

Казинца, 52а;

Каролинская, 1, 2, 3, 6-10 (четные), 14;

Каролинский проезд, 5;

Космонавтов, 3 к. 1-6, 5, 5 к.1-2, 7 к. 1-2, 9 к. 1-2, 11, 13 к. 1-2, 15-21 (нечетные), 15 к.1, 23 к. 1-3, 25, 27;

Некрашевича, 6-12 (четные);

Орды, 7-11 (нечетные), 15, 21-39 (нечетные), 43-47 (нечетные), 47а, 51-55 (нечетные);

Семашко, 17а;

Слободская, 151-159 (нечетные), 163-169 (нечетные), 173-179 (нечетные);

Чечота, 2-6 (четные), 2а, 5-11 (нечетные), 16, 20, 21-25 (нечетные), 26-32 (четные), 36, 40-44 (четные);

Чюрлениса, 2а, 3-7 (нечетные), 4-8 (четные), 12-16 (четные), 22-26 (четные).

Отключение районной котельной "Масюковщина" тепловых магистралей №46, 48, 57 переносят с периода 19 июля - 2 августа на 22 июля - 5 августа для домов по адресам:

Баторинская;

Бирюзова, 4;

Вербная, 3;

Гастелло, 6-16 (четные), 7-11 (нечетные);

Гвардейская, 3-9 (нечетные), 8-16 (четные);

Глебки, 17, 58-126 (четные);

Грибоедова, 12, 20-30 (четные);

Жудро, 29-71 (нечетные);

Игнатенко;

Ильянская;

Камайская;

Лынькова, 1-31 (нечетные) , 8, 10;

Матусевича, 2-36 (четные);

Машерова, 76, 78;

Москвина, 4;

Мястровская;

Нарочанская;

Ольшевского пер.;

Ольшевского пр-д;

Ольшевского, 10-82 (четные), 29 к. 1, 45-77 (нечетные);

Орловская, 86;

Победителей пр., 8-14 (четные), 18, 20, 39-111 (нечетные), 117-135 (нечетные);

Путепроводный 6-й пер.;

Путепроводный 8-й пер;

Пушкина пр., 67-93 (нечетные), 68;

Радужная;

Ратомская;

Ржавецкая;

Саперов;

Сердича, 22-88 (четные);

Тарханова, 5-15 (нечетные), 14, 16;

Тимирязева, 25, 44-60 (четные), 65, 68-92 (четные), 93,95;

Украинки, 2-22 (четные);

Чехова, 8;

Чигладзе.-0-