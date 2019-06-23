В Минске 25 июня изменится движение пассажирского транспорта из-за соревнований по велогонкам

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 25 июня с 8.30 изменится движение городского пассажирского транспорта в связи с проведением соревнований по велогонкам и ограничением движения всех видов транспорта на некоторых улицах столицы, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

Движение автобусных маршрутов № 73, 130, 151Э, 190Э, 219, 225, 227, 419, 420 в направлении МКАД будет организовано по пр. Победителей, ул. Нарочанской, Тимирязева и далее по маршрутам, в обратном направлении - по ул. Тимирязева, Радужной, пр. Победителей.

Автобусы №24 поедут от ул. Л.Толстого по ул. Московской, Бобруйской, пр. Независимости, ул. Киселева, Куйбышева и далее по маршрутам в прямом направлении, обратно - от ул. Куйбышева по пр. Машерова, Независимости, ул. Бобруйской, пл. Мясникова и далее.

Автобусы №38 от ул. М.Богдановича проследуют по пр. Машерова, Независимости, ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Л.Толстого в прямом направлении, в обратном - от ул. Л.Толстого по ул. Московской, Бобруйской, пр. Независимости, ул. Киселева, М.Богдановича и далее по маршруту.

Автобусы №57 будут двигаться от ул. Я.Купалы по пр. Независимости, Городскому Валу, Немиге, пр. Дзержинского и далее по маршруту в прямом направлении, от пр. Дзержинского по ул. К.Цеткин, Бобруйской, пр. Независимости, ул. Я.Купалы и далее - в обратном.

Движение автобусов №91 будет организовано от ул. М.Богдановича по пр. Машерова, Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобусы № 40, 50С, 163 поедут от ул. Кальварийской по ул. К.Цеткин, Московской и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусы № 23, 74С со стороны пр. Дзержинского проследуют по ул. К.Цеткин, Бобруйской, пр. Независимости, Городскому Валу, Немиге до остановки "Романовская Слобода" в прямом направлении, в обратном направлении по ул. Немиге, пр. Дзержинского и далее по маршрутам.

Автобусы №65 со стороны ул. Московской будут двигаться по ул. Бобруйской, пр. Независимости, Городскому Валу, Немиге до остановки "Романовская Слобода" в прямом направлении, обратно поедут по ул. Немиге, Мясникова и далее по маршруту.

Движение троллейбусных маршрутов № 9, 13, 57 от ул. Кальварийской будет организовано по ул. К.Цеткин, Бобруйской до остановки "АВ Центральный" в обоих направлениях.

Троллейбусы № 39, 77 со стороны пр. Пушкина проследуют до остановки "2-е кольцо" с разворотом на транспортной развязке пр. Победителей с ул. Орловской.

Троллейбусы № 12, 40 со стороны пр. Дзержинского поедут по ул. К.Цеткин, Бобруйской до остановки "АВ Центральный" в обоих направлениях.

Движение троллейбусов № 29, 37 со стороны ул. К.Чорного сократят до диспетчерской станции "Карастояновой", троллейбусов №46 со стороны ул. Кольцова - до остановки "Академическая" в обоих направлениях.

Троллейбусы №53 от пр. Дзержинского поедут по пр. Жукова, Пушкина, ул. Орловской, Сурганова до ул. М.Богдановича и далее по маршруту в обоих направлениях.

Работа троллейбусных маршрутов № 14, 58 на этот период отменяется.

Для компенсации снятого троллейбусного движения планируется организовать работу временных автобусов №958 "ДС Масюковщина - Вокзал", №946 "ДС Зеленый луг-6 - Вокзал". На автобусных маршрутах № 24, 74С будет увеличено количество подвижного состава на две единицы на каждом. Также на троллейбусном маршруте №22 увеличат количество подвижного состава на две единицы за счет уменьшения на троллейбусном маршруте №40.-0-