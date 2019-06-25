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Около 80 праздничных мероприятий пройдет в Минске 3 июля

26.06.2019 10:49 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, пройдут 3 июля в Минске, как в центре города, так и в парковых зонах, микрорайонах. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Шестаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это в том числе республиканские, общегородские мероприятия и районные. Планируются праздничные концерты с участием коллективов художественной самодеятельности, эстрадных исполнителей и лучших детских творческих коллективов, спортивные соревнования, выставки декоративно-прикладного и народного творчества, праздничная торговля. В районах города мероприятия пройдут в основном в парковых зонах", - сказал Александр Шестаков.

В центральной части города главной площадкой для гуляний станет территория у Дворца спорта. Там состоятся концертная программа, выставка-ярмарка мастеров народного творчества. Ярким элементом станет международный турнир по силовому экстриму Minsk Strong Battle.

На территории Верхнего города также планируются выступления творческих коллективов, мастеров искусств в рамках летнего музыкально-туристического сезона, программа будет посвящена 75-летию освобождения Беларуси. Еще одним местом притяжения станет Троицкое предместье.

Киноманы и все желающие смогут посетить тематические видеопоказы документальных фильмов в фойе кинотеатров сети "КиноМинска". На динамических дисплеях покажут "Фильм о Республике Беларусь", "Площадь Победы", "Обелиски. Курган Славы", "Отзвук минувшей войны".

Пройдут в этот день памятные мероприятия, патриотические акции, тематические мероприятия в учреждениях культуры и образования.

Кульминацией празднований станут военный парад и театрализованное представление "Беларусь гераічная", гала-концерт "Сильная и современная Беларусь", который завершится фейерверком.

"3 июля будет включена праздничная иллюминация, город будет украшен, порядок поддерживается. Взаимодействие всех служб обеспечено", - заключил Александр Шестаков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, пройдут 3 июля в Минске, как в центре города, так и в парковых зонах,...
 
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