В Минске проживают 1732 ветерана Великой Отечественной войны

Источник материала: БелТА

Василий Мичурин. Фото из архива

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня проживают 1732 ветерана Великой Отечественной войны, а также чуть более 2 тыс. лиц, пострадавших от последствий войн, - бывшие малолетние узники, получившие инвалидность с детства. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь к юбилейной дате. Также проведено материально-бытовое обследование еще накануне 9 Мая, и оно было продолжено. Потому что, к сожалению, ветераны стареют. Самым молодым - около 90 лет. Для нас гордость, что в Минске проживают два Героя Советского Союза - Василий Мичурин и Иван Кустов", - сказала Ирина Дудка.

По ее словам, все просьбы ветеранов находятся на контроле. В течение года, а не только к праздникам, им оказывается необходимая помощь.

"Наша задача - чтобы ни один ветеран не остался без внимания и заботы, - отметила Ирина Дудка. - Те, кто нуждается в надомном обслуживании, получают услуги сиделки. Те, кто по состоянию здоровья уже не может находиться у себя дома, может получить жилое помещение в домах-интернатах".

Ветераны, несмотря на почтенный возраст, остаются в строю и проводят большую патриотическую работу с молодежью. Некоторые сами посещают мероприятия, встречи в учреждениях образования, большинство же принимают юных активистов у себя дома.

В столице реализуется социальный проект "Пожилые - старикам": ветераны труда, которые еще полны сил и энергии, берут шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, одинокими престарелыми минчанами. Оказывают бытовые услуги и дарят самое ценное - общение.

В районных администрациях города, территориальных центрах социального обслуживания населения в эти дни проходят чествования ветеранов, праздничные мероприятия.

"Из средств местного бюджета также выделены ассигнования и закуплены ценные подарки для ветеранов ВОВ. Накануне 3 июля некоторых из них посетим на дому и вручим подарочные пакеты и поздравления от руководства города. А для тех, кто более мобилен, организуем теплые встречи в администрациях районов. И ветераны станут почетными гостями прочих праздничных мероприятий в городе. Обеспечим их доставку из дома и обратно, сопровождение. К празднику им предложен и комплекс бытовых услуг - стрижки на дому, химчистка и т.д.", - добавила Ирина Дудка.-0-