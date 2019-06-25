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Минское метро изменило график работы в ночь с 29 на 30 июня
26.06.2019 16:19 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
В метро. Фото из архива
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный метрополитен внес изменения в график работы в ночь с 29 на 30 июня, сообщили БЕЛТА на предприятии.
В частности, поезда подземки будут перевозить пассажиров не до 2.30, как планировалось ранее, а до 2.00.
При этом станции "Первомайская", "Купаловская" и "Октябрьская" будут закрыты на вход в 1.40, остальные - в 1.30.-0-
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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный метрополитен внес изменения в график работы в ночь с 29 на 30 июня, сообщили БЕЛТА на предприятии. В частности, поезда подземки...
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