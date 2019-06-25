ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Дубровенщине идет подготовка к отопительному периоду 2019-2020г.

26.06.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

На Дубровенщине идет подготовка к отопительному периоду 2019-2020г.

Кажется, совсем недавно закончился отопительный сезон. Сейчас жарко и на улице, и дома. Однако надо подумать и о предстоящей зиме. Итоги отопительного периода 2018-2019 г. и подготовку к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г. обсудили на заседании Дубровенского райисполкома.
Александр Шатравко, заместитель председателя Дубровенского райисполкома, рассказал, что в истекшем отопительном периоде была отмечена безаварийная работа всех теплоисточников. В районе зарегистрировано 44 теплоисточника и 53 потребителя тепловой энергии.

При подготовке к отопительному периоду сотрудники УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» провели испытания 16 котельных (40 котлов), очистили внутренние поверхности 4-х котлов и 3-х водонагревателей, провели гидравлические испытания 24,3 км тепловых сетей. Кроме того, провели замену 1,1 км аварийных участков тепловых сетей на предварительно изолированные трубы, а также капитально отремонтировали 3,2 тыс.кв.м. жилищного фонда.

В районе был создан необходимый запас топлива, а также обеспечена бесперебойная его поставка потребителям. Так, за 2018 год и четыре месяца 2019 года реализовано 5460 тонн брикета и 3150 куб.м. дров.
В период подготовки к отопительному сезону было проведено обследование условий проживания пожилых граждан. Нуждающимся отремонтировали печи, установили пожарные извещатели.
Александр Шатравко сообщил, что в районе работает комиссия по координации ремонтных работ и созданию запасов топлива к предстоящему осенне-зимнему периоду 2019-2020 года. Определены основные организационно-технические мероприятия и сроки их выполнения, а также задания по объемам запасов топлива и целевому показателю энергосбережения.

В частности, организациям района всех форм собственности необходимо в срок до 1 сентября 2019 года провести работы по подготовке теплоисточников и теплогенерирующего оборудования к отопительному сезону, а также осуществлению и ремонту котельных, оборудования площадок и навесов для сушки и хранения твердого топлива, обеспечив его запас.

Александр Шатравко акцентировал внимание руководителей соответствующих организаций на других важных моментах подготовки к зиме. Так, например, филиалу «Оршаводоканал» поручено к 1 сентября подготовить к работе объекты водоснабжения и канализации, УП ЖКХ «Дубровно-¬Коммунальник» и филиалу ДРСУ №108 создать необходимые запасы противогололедных материалов и подготовить снегоуборочную технику к эксплуатации в предстоящий зимний период. Соответствующие профилю задания определены и другим организациям района.
Одним словом, думать о предстоящей зиме нужно уже сегодня и не просто думать, а готовиться к ней.

—Практика предыдущих лет показывает, что только целена¬правленная слаженная работа по подготовке к любому осенне-зимнему периоду всех участников этого важнейшего процесса принесет хороший результат. Есть полное основание полагать, что наш район достойно вступит в новый отопительный сезон и встретит зиму во всеоружии, — сказал в заключение Александр Шатравко.

Светлана ШУРПАКОВА.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, совсем недавно закончился отопительный сезон. Сейчас жарко и на улице, и дома. Однако надо подумать и о предстоящей зиме.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Минское метро изменило график работы в ночь с 29 на 30 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кардиган женский недорого в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика