На Дубровенщине идет подготовка к отопительному периоду 2019-2020г.

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Кажется, совсем недавно закончился отопительный сезон. Сейчас жарко и на улице, и дома. Однако надо подумать и о предстоящей зиме. Итоги отопительного периода 2018-2019 г. и подготовку к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г. обсудили на заседании Дубровенского райисполкома.

Александр Шатравко, заместитель председателя Дубровенского райисполкома, рассказал, что в истекшем отопительном периоде была отмечена безаварийная работа всех теплоисточников. В районе зарегистрировано 44 теплоисточника и 53 потребителя тепловой энергии.

При подготовке к отопительному периоду сотрудники УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» провели испытания 16 котельных (40 котлов), очистили внутренние поверхности 4-х котлов и 3-х водонагревателей, провели гидравлические испытания 24,3 км тепловых сетей. Кроме того, провели замену 1,1 км аварийных участков тепловых сетей на предварительно изолированные трубы, а также капитально отремонтировали 3,2 тыс.кв.м. жилищного фонда.

В районе был создан необходимый запас топлива, а также обеспечена бесперебойная его поставка потребителям. Так, за 2018 год и четыре месяца 2019 года реализовано 5460 тонн брикета и 3150 куб.м. дров.

В период подготовки к отопительному сезону было проведено обследование условий проживания пожилых граждан. Нуждающимся отремонтировали печи, установили пожарные извещатели.

Александр Шатравко сообщил, что в районе работает комиссия по координации ремонтных работ и созданию запасов топлива к предстоящему осенне-зимнему периоду 2019-2020 года. Определены основные организационно-технические мероприятия и сроки их выполнения, а также задания по объемам запасов топлива и целевому показателю энергосбережения.

В частности, организациям района всех форм собственности необходимо в срок до 1 сентября 2019 года провести работы по подготовке теплоисточников и теплогенерирующего оборудования к отопительному сезону, а также осуществлению и ремонту котельных, оборудования площадок и навесов для сушки и хранения твердого топлива, обеспечив его запас.

Александр Шатравко акцентировал внимание руководителей соответствующих организаций на других важных моментах подготовки к зиме. Так, например, филиалу «Оршаводоканал» поручено к 1 сентября подготовить к работе объекты водоснабжения и канализации, УП ЖКХ «Дубровно-¬Коммунальник» и филиалу ДРСУ №108 создать необходимые запасы противогололедных материалов и подготовить снегоуборочную технику к эксплуатации в предстоящий зимний период. Соответствующие профилю задания определены и другим организациям района.

Одним словом, думать о предстоящей зиме нужно уже сегодня и не просто думать, а готовиться к ней.

—Практика предыдущих лет показывает, что только целена¬правленная слаженная работа по подготовке к любому осенне-зимнему периоду всех участников этого важнейшего процесса принесет хороший результат. Есть полное основание полагать, что наш район достойно вступит в новый отопительный сезон и встретит зиму во всеоружии, — сказал в заключение Александр Шатравко.

Светлана ШУРПАКОВА.