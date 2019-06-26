Источник материала: БелТА

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Подходит к концу последняя неделя июня, а вместе с ней - и II Европейские игры, подарившие белорусам много ярких впечатлений и блестящих побед. Фееричным завершением этого спортивного праздника станет церемония закрытия Игр на стадионе "Динамо". "Афиша" также приглашает посмотреть заключительные соревнования II Европейских игр и посетить День культуры и традиций России в главной фан-зоне у Дворца спорта. Кроме того, можно всей семьей совершить "Вандроўку ў дзівосны сад" на летнем фесте в Национальном историческом музее, поучаствовать в научно-интерактивном шоу "Атомдвиж" в парке Горького и увидеть премьеры недели в минских кинотеатрах.

Регионы предлагают отпраздновать Дни города в Витебске и Могилеве, повеселиться на "Кушлянскім фэсце" в усадьбе Франтишка Богушевича, а также отметить Международный день йоги в Бресте.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Женские и мужские соревнования по бадминтону пройдут в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club (пр.Победителей, 20). С 10.00 до 10.30 за право выйти в финал спортсмены и спортсменки будут бороться в одиночном, а также смешанном парном разрядах. В 18.00 начнутся финальные поединки в парном разряде среди мужчин и женщин.

Заключительные соревнования по боксу состоятся в физкультурно-оздоровительном спортивном комплексе "Уручье" (пр.Независимости, 196). В 16.00 стартуют финальные бои женщин (полулегкий и полусредний вес), в 16.40 - мужчин (наилегчайший, легкий, полусредний, полутяжелый, супертяжелый вес).

Состязания по греко-римской борьбе среди мужчин пройдут с 11.00 до 19.40 во Дворце спорта (пр.Победителей, 4). В программе - отборочные, утешительные и полуфинальные поединки, а также бои за медали.

Соревнования по велосипедному спорту - трек (мужские и женские заезды) будут проходить в "Минск-Арене" (пр.Победителей, 111) с 10.00 до 21.50.

Финальные соревнования по спортивной гимнастике (многоборье) среди мужчин и женщин будут проводиться в "Минск-Арене" (пр.Победителей, 111) с 14.00 до 16.45.

Состязания по карате среди мужчин и женщин пройдут в "Чижовка-Арене" (ул.Ташкентская, 19) с 9.00 до 18.50. Запланированы предварительные и квалификационные соревнования, полуфинальные поединки и бои за медали.

Соревнования по настольному теннису состоятся в Центре тенниса (пр.Победителей, 63) с 10.00 до 23.00. Будут разыграны медали в командном первенстве (мужчины / женщины).

Матчи по пляжному футболу с участием мужских команд состоятся в СОК "Олимпийский" (ул.Сурганова, 2а). С 13.00 до 19.10 пройдут игры за 7-е и 5-е места, а также финальные поединки за медали.

У жителей и гостей Минска будет возможность посетить тематические мероприятия Дня культуры и традиций России в главной фан-зоне II Европейских игр у Дворца спорта.

Там будут организованы любительские шахматные турниры и мастер-классы, на которых расскажут об особенностях игры в русские шахматы. Все это позволит узнать, чем русские шахматы отличаются от классических. Желающие также смогут познакомиться с традициями русского чаепития, для этого в Минск привезут самовар, который топится на углях.

Кроме того, будут представлены русские национальные рецепты для поддержания здоровья и красоты. Для юных посетителей фан-зоны организуют детскую игровую площадку с аквагримом и мыльными пузырями.

В мероприятии планируется участие представителей посольства и Олимпийского комитета России, спортсменов и олимпийских чемпионов, в том числе и тех, кто принимал участие в Играх.

Вход свободный.

Место: фан-зона у Дворца спорта.

Время: фан-зона работает с 10.00 до 00.00.

Национальный исторический музей подготовил для своих гостей "Вандроўку ў дзівосны сад" - летний фест для детей и взрослых. В программе - премьера постановки "Хто расце ў садзе?", много музыки, песен, конкурсов и мастер-классов. Самых активных участников ждут подарки.

Во время спектакля его автор Василий Дранько-Майсюк познакомит маленьких зрителей с необычными созданиями, которые обитают в его сказочном саду. Также дети узнают, как отличить вишню от черешни, грушу от яблони, когда деревья еще не в цвету, научатся защищать растения от гусеницы. Они смогут сами поучаствовать в игре-спектакле, полной увлекательных заданий и неожиданных испытаний.

Для взрослых будет организована интересная встреча с психологом Натальей Даниловой, которая расскажет об основных принципах позитивного воспитания ребенка и ответит на вопросы посетителей.

Вход платный.

Место: ул.К.Маркса, 12.

Время: 16.00.

Центральный детский парк имени М.Горького приглашает на научно-интерактивную шоу-программу "Атомдвиж" и презентацию белорусского студотрядовского движения.

"Атомдвиж" - интерактивная площадка, в течение всего дня ее посетители смогут принять участие в увлекательных играх, испытать себя в спортивных соревнованиях, посмотреть научные шоу и узнать много нового на тематических мастер-классах. Во все развлекательные форматы программы органично интегрированы интересные сведения о технологиях и передовых достижениях науки.

В частности, гостей мероприятия ждет гигантский автомат Максвелла, профессиональный футбольный фристайл, музыкальный флешмоб, эффектное азотное шоу, "Атомball", огромные шашки "Мир элементарных частиц", активные игры "Ускорители частиц", "Центрифуги". На площадке будет организована зона отдыха "Шатер стабильных изотопов". В финале программы - научно-популярная лекция диетолога, врача-эндокринолога и автора программы осознанного питания Виктории Болбат.

Кроме того, пройдет презентация белорусского студотрядовского движения. Юным гостям расскажут о традициях, символике и атрибутике студенческих отрядов, дадут примерить куртку-бойцовку.

Вход свободный.

Место: ул.Фрунзе, 2.

Время: с 12.00 до 19.30.

В спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club (пр.Победителей, 20) c 12.00 до 12.30 будут разыгрываться медали по бадминтону в одиночном разряде, а также смешанном парном разряде.

Финальные боксерские поединки начнутся в 12.00 в физкультурно-оздоровительном спортивном комплексе "Уручье" (пр.Независимости, 196). Комплект наград разыграют сначала женщины (наилегчайший, легкий, средний вес), затем мужчины (первый наилегчайший, легчайший, первый полусредний, средний, тяжелый вес).

Состязания по греко-римской борьбе среди мужчин пройдут с 13.00 до 14.40 во Дворце спорта (пр.Победителей, 4). В программе соревнований - утешительные поединки и бои за медали.

Соревнования по велосипедному спорту - трек (мужские и женские заезды) будут проходить в "Минск-Арене" (пр.Победителей, 111) с 09.00 до 16.45.

Финальные соревнования по спортивной гимнастике пройдут в "Минск-Арене" (пр.Победителей, 111) с 13.00 до 17.00. В программе - вольные упражнения (мужчины / женщины), упражнения на коне - махи (мужчины), упражнения на кольцах (мужчины), опорный прыжок (мужчины / женщины), упражнения на параллельных брусьях (мужчины), упражнения на перекладине (мужчины), упражнения на разновысоких брусьях (женщины), упражнения на бревне (женщины).

Состязания по карате среди мужчин и женщин пройдут в "Чижовка-Арене" (ул.Ташкентская, 19) с 9.00 до 17.55. В этот день состоятся предварительные соревнования и бои за медали.

В дни II Европейских игр всех фанатов спорта и просто любителей веселого и активного отдыха ждут в яркой фестивальной зоне "Дримлэнда".

Чтобы гости не скучали, на территории парка созданы 20 локаций со всевозможными развлечениями. Зона "Кибер" - это выставка невероятных разработок, демонстрация возможностей виртуальной реальности, презентации продуктов известных компаний, лекции на актуальные темы от известных спикеров. Креативная зона Heart for art объединяет 3 площадки для выставки современного искусства, тоннель из картин, лабиринт цветовосприятия и большое количество арт-инсталляций. В фан-зоне благодаря большому видеоэкрану можно получить незабываемые эмоции от просмотра прямых трансляций всех видов дисциплин II Европейских игр. "Белорусская деревня" приглашает окунуться в атмосферу старинной культуры, а площадка спорта и экстрим-зона предлагают массу развлечений для любителей активного досуга.

В заключительный день II Европейских игр на фестивальной сцене выступят "Братья Грим", "Топлесс", "Без паники", Дима Каминский, Prohorov & Skaya, Damans и другие.

Вход платный.

Место: ул.Орловская, 80.

Время: открытие фестивальных зон в 11.00, начало концерта в 16.30.

На этой неделе в столичный прокат вышли очередные киноновинки: романтическая комедия "Та еще парочка" и трогательная семейная драма "Собачья жизнь 2".

"Та еще парочка" - это забавная история отношений влиятельной бизнесвумен и ее эксцентричного помощника. Успешная и целеустремленная Шарлотта Фрид в исполнении неподражаемой Шарлиз Терон случайно встречает Фреда Фларски (Сет Роген) - талантливого, но довольно странного и склонного к саморазрушению журналиста. У этой пары нет ничего общего, кроме того, что красотка много лет назад стала первой любовью Фреда. Теперь он очаровывает Шарлотту, и та неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.

Фильм "Собачья жизнь 2" является продолжением одноименной картины, вышедшей на экраны в 2017 году. В центре сюжета - старый пес Бэйли, который прожил несколько жизней, прежде чем воссоединиться со своим первым хозяином. Но на этом цепь его перерождений не оборвалась. Он возвращается в теле щенка, получает кличку Молли и выполняет новую миссию - принести счастье проблемной девочке-подростку СиДжей. Эта добрая история о дружбе и преданности вряд ли кого-нибудь оставит равнодушным.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

Самым зрелищным событием выходных станет, без сомнения, торжественная церемония закрытия II Европейских игр на стадионе "Динамо". Организаторы шоу обещают удивить зрителей грандиозным представлением с использованием новейших технических средств и IT-решений. Особое внимание, конечно же, будет уделено чествованию спортсменов и волонтеров.

Вход платный.

Место: ул.Кирова, 2.

Время: 22.00.

Трансляцию церемонии можно будет увидеть на большом экране в фан-зоне у Дворца спорта, где 30 июня пройдет День культуры и традиций Беларуси. На сцене в этот день выступят "Чистый голос", "Ягорава гара", "Палац", Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", DJ Magic Sound, DJ Gleb Glebov, DJ Shane. Кроме того, вечером фан-зону у Дворца спорта могут посетить белорусские медалисты, так что у всех желающих будет шанс пожать им руку, сфотографироваться и поздравить с победами.

В Могилеве 29 июня пройдет множество увлекательных мероприятий, приуроченных ко Дню города.

Влюбленные пары смогут поучаствовать в легкоатлетическом забеге "Дорога к счастью". Побороться за лидерство приглашают всех желающих старше 16 лет. Обязательной атрибутикой для мужчин станут рубашка (тенниска), галстук или бабочка, а для женщин - фата и букет цветов. Кроме того, участники должны будут стартовать и финишировать парами.

Состязания влюбленных начнутся в 12.00 от торгового центра "Магнит", затем маршрут проляжет через ул.Первомайскую и завершится около Могилевской областной филармонии. Первые триста финишеров получат сертификат участника, а первым трем парам достанутся ценные призы.

На пешеходной ул.Ленинской в этот день развернется праздник национальных культур, в котором примут участие представители семи диаспор: украинской, азербайджанской, русской, еврейской, польской, грузинской и армянской. Каждая оформит свою тематическую площадку, где будут представлены национальные песни, танцы и музыка, разместятся выставки картин, книг, предметов быта, декоративно-прикладного искусства.

На белорусской площадке гостей ожидают выступления творческих коллективов Могилевского городского центра культуры и досуга, Дворца культуры области, Областного центра творчества. Будет организована выставка-продажа декоративно-прикладного искусства с участием народной студии "Чараўніцы", объединения могилевских ремесленников "Шчырая майстэрня", Могилевской фабрики художественных изделий и детской школы искусств.

Гости смогут побывать на интерактивной площадке "Молодежный ретробум", увидеть выступления творческих коллективов и индивидуальных исполнителей учреждений культуры Могилева. Будут работать художники-шаржисты, а поддержат хорошее настроение мимы и живые скульптуры.

Вход на мероприятия свободный.

На этой неделе Витебск празднует свое 1045-летие и 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Концерты, выставки, ярмарки, интерактивные шоу-программы - это далеко не полный список мероприятий, которые пройдут 29 и 30 июня в разных частях города.

Самые яркие события традиционно состоятся в центре Витебска. В субботу, 29 июня, в 10.00 от площади Победы стартует автопробег "Мой любимый город", там же будет работать выставка автомобилей и интерактивные площадки. На площади Свободы будет организован детский праздник и выставка-ярмарка учреждений образования. В пойме реки Витьбы в этот день с 10.00 до 14.00 будет разыгрываться Кубок города по пляжному футболу, а также пройдут соревнования по лову рыбы и концерт авторской песни. А возле моста Блохина через Западную Двину клубы исторической реконструкции восстановят события боя за Витебск 1944 года. У входа в концертный зал "Витебск" вечером состоится открытый городской чемпионат по караоке. Завершится день праздничным гала-концертом на площади Победы, который продлится с 21.00 до 23.00, и фейерверком.

В воскресенье, 30 июня, на площади Победы отметят День молодежи с велопробегом и показательными выступлениями фитнес-клубов. Вечером гостей ждет зажигательный гала-концерт открытого молодежного фестиваля хореографии.

Вход на мероприятия свободный.

В музее-усадьбе Франтишка Богушевича "Кушляны" (Сморгонский район, Гродненская область) 29 июня состоится "Кушлянскі фэст". Праздник начнется в 12.00 и продлится до 17.00.

Мероприятие во второй раз пройдет в формате фестиваля и будет посвящено жизни и творчеству поэта Франтишка Богушевича, которого называют отцом современного белорусского языка. В программе - мастер-классы от ремесленников, уроки народных танцев, экскурсии по музею вместе с краеведом, хранителем усадьбы Алесем Жамойтиным, выступления музыкантов.

Во время фестиваля пройдут квест "Як праўду шукаюць", развлекательные занятия для детей и взрослых "Фэсцік: Гулянне ў народным стылі", мастер-классы по изготовлению вытинанки и кукол, показательные соревнования волынщиков Беларуси "Дударскі батл", выступления фольклорных коллективов Сморгонского района и музыкальных групп из Минска. На территории усадьбы развернутся ремесленнические ряды и полевая кухня. Кроме того, благодаря партнеру мероприятия - Национальной киностудии "Беларусьфильм" - будет организована трансляция фильма "Тутэйшыя".

Желающим предоставят автобус из Минска с экскурсионным сопровождением краеведа Валентины Короткиной.

Фестиваль организован Государственным музеем истории белорусской литературы при поддержке Сморгонского райисполкома и Сморгонской пограничной группы.

Посещение мероприятия платное.

Международный фестиваль йоги проведут в легкоатлетическом манеже в Бресте 29-30 июня.

Праздник йоги в городе организуют уже в четвертый раз, однако мероприятие подобного масштаба пройдет впервые. На нем с мастер-классами выступят профессиональные инструкторы из Бреста, Гомеля, Гродно, Минска, а также их российские, украинские и индийские коллеги. Ожидается, что специальным гостем станет преподаватель йоги и индийской культуры посольства Индии в Беларуси Кирти Чордия.

Посетители смогут познакомиться с различными видами йоги. Фестиваль рассчитан на людей разного возраста и уровня подготовки. Программа составлена так, чтобы гости узнали как можно больше о видах практик, возможностях своего тела и выбрали наиболее близкий стиль занятий.

Профессионалы продемонстрируют упражнения йоги, техники дыхания и медитации, также запланированы лекции о пользе гимнастики и правильном питании. Будет работать ярмарка ремесленников, гости смогут узнать секреты вегетарианской кухни. Предусмотрена отдельная площадка для детей, развлечения для ребят подготовят в том числе образовательные центры города.

По вечерам посетителей ожидает музыкальная программа. Так, 29 июня состоится вечер живой музыки: будут звучать поющие тибетские чаши, флейта, колокольчики, диджериду. На 30 июня намечено выступление группы "Гауранга", которая исполнит авторские песни и мантры.

Вход на фестиваль платный.-0-