Движение на участке МКАД ограничат сегодня вечером

Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение на 47-м км внутреннего кольца МКАД на время следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в СК.

"Сегодня с 21.00 до 2.00 28 июня на 47-м км внутреннего кольца МКАД запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП. В указанный период времени будет ограничено движение на данном участке в направлении Долгиновского тракта", - проинформировали в Следственном комитете.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом этой информации.-0-