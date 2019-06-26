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Движение на участке МКАД ограничат сегодня вечером

27.06.2019 16:40 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение на 47-м км внутреннего кольца МКАД на время следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в СК.

"Сегодня с 21.00 до 2.00 28 июня на 47-м км внутреннего кольца МКАД запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП. В указанный период времени будет ограничено движение на данном участке в направлении Долгиновского тракта", - проинформировали в Следственном комитете.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом этой информации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение на 47-м км внутреннего кольца МКАД на время следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в СК. "Сегодня с...
 
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