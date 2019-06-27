Из-за сильного ветра более чем в 640 населенных пунктах были перебои с электричеством

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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильного ветра, порывы которого в минувшие сутки достигали 20 м/с, более чем в 640 населенных пунктах Беларуси периодически нарушалось электроснабжение. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС, ссылаясь на оперативные данные "Белэнерго".

В частности, 27 июня в 17.20 поступило сообщение об отключении электроэнергии в ЗАО "Птицефабрика "Вишневка" и филиале "Агрокомбинат КХП" ОАО "Бобруйский комбинат хлебопродуктов" в деревне Вишневка Бобруйского района Могилевской области. Для обеспечения электроснабжения задействовались дизель-генераторы МЧС и РУП "Могилевэнерго". В 22.00 электроснабжение было восстановлено.

В МЧС подчеркнули, что все отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 28 июня без электроснабжения остаются 2 населенных пункта.

В МЧС также рассказали, что вследствие порывов ветра пострадали 18 населенных пунктов в Гомельской, Минской и Могилевской областях. Повреждены кровли 26 жилых домов, 3 объектов соцкультбыта и 45 сельскохозяйственных зданий. Аварийные бригады ведут восстановительные работы.-0-