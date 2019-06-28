ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Школьники дубровенщины на каникулах не только отдыхают, но и занимаются в кружках и секциях

29.06.2019 — | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Школьники дубровенщины на каникулах не только отдыхают, но и занимаются в кружках и секциях

Лето с каждым днем все жарче и насыщеннее. Кажется, что только отзвенел последний в этом учебном году звонок, а учащиеся школ уже активно включились в отдых, организованный взрослыми. У юных дубровенцев есть возможность продолжить занятия в кружках и секциях, пройти оздоровление
в пришкольных лагерях и лагерях с круглосуточным пребыванием.
Под контролем — организация летней занятости детей по месту жительства. Большую работу в этом направлении проводит ФСК. Городской стадион всегда открыт для всех желающих. Сотрудники ФСК постоянно в поиске новых форм работы. Например, в аг.Еремеевщина 21 июня прошел спортивный день.

Во вторник, 25 июня, работники физкультурно-спортивного клуба совместно с учащимися объединения по интересам «Юный футболист» Дубровенского районного центра детей и молодежи провели тренировку в аг.Сипищево. К игре в футбол, баскетбол и городки присоединились и жители агрогородка. Радостные детские голоса были слышны в каждом уголке населенного пункта, и, несмотря на разный возраст, в этот день мальчики и девочки стали настоящими друзьями.


Школьники дубровенщины на каникулах не только отдыхают, но и занимаются в кружках и секциях

Организация летней занятости учащихся детей и подростков в сельской местности продолжится. Следующий маршрут — аг.Якубово, где ребята встретятся 4 июля. А в д.Застенки прошли соревнования по дартсу, настольному теннису, а также эстафета среди детей и подростков, где организатором выступил М.Омаров, тренер по спорту ФСК. В играх принимали участие дети разного возраста. Маленькие жители села за активное участие в спортивном празднике получили сладкие призы.


Школьники дубровенщины на каникулах не только отдыхают, но и занимаются в кружках и секциях

В рамках акции «Каникулы без дыма и огня!» дубровенские спасатели приехали в гости в оздоровительный лагерь «Луговцы» к воспитанникам первой смены. Ребята с удовольствием пообщались с работниками РОЧС, поучаствовали в интеллектуальной викторине, рассмотрели пожарный автомобиль и пожарно-техническое вооружение, задали спасателям интересующие вопросы. Самые активные попробовали себя в роли спасателя «изнутри», примерив боевую одежду и спасательные жилеты. Приятным дополнением стали тематические буклеты и раскраски.
Завершением встречи стала водная феерия, которую воспитанникам лагеря в этот жаркий летний день подарили сотрудники РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето с каждым днем все жарче и насыщеннее. Кажется, что только отзвенел последний в этом учебном году звонок, а учащиеся
 
Новости дня
Новости регионов
 
Из-за сильного ветра более чем в 640 населенных пунктах были перебои с электричеством
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика