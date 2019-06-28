Школьники дубровенщины на каникулах не только отдыхают, но и занимаются в кружках и секциях

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Лето с каждым днем все жарче и насыщеннее. Кажется, что только отзвенел последний в этом учебном году звонок, а учащиеся школ уже активно включились в отдых, организованный взрослыми. У юных дубровенцев есть возможность продолжить занятия в кружках и секциях, пройти оздоровление

в пришкольных лагерях и лагерях с круглосуточным пребыванием.

Под контролем — организация летней занятости детей по месту жительства. Большую работу в этом направлении проводит ФСК. Городской стадион всегда открыт для всех желающих. Сотрудники ФСК постоянно в поиске новых форм работы. Например, в аг.Еремеевщина 21 июня прошел спортивный день.

Во вторник, 25 июня, работники физкультурно-спортивного клуба совместно с учащимися объединения по интересам «Юный футболист» Дубровенского районного центра детей и молодежи провели тренировку в аг.Сипищево. К игре в футбол, баскетбол и городки присоединились и жители агрогородка. Радостные детские голоса были слышны в каждом уголке населенного пункта, и, несмотря на разный возраст, в этот день мальчики и девочки стали настоящими друзьями.







Организация летней занятости учащихся детей и подростков в сельской местности продолжится. Следующий маршрут — аг.Якубово, где ребята встретятся 4 июля. А в д.Застенки прошли соревнования по дартсу, настольному теннису, а также эстафета среди детей и подростков, где организатором выступил М.Омаров, тренер по спорту ФСК. В играх принимали участие дети разного возраста. Маленькие жители села за активное участие в спортивном празднике получили сладкие призы.







В рамках акции «Каникулы без дыма и огня!» дубровенские спасатели приехали в гости в оздоровительный лагерь «Луговцы» к воспитанникам первой смены. Ребята с удовольствием пообщались с работниками РОЧС, поучаствовали в интеллектуальной викторине, рассмотрели пожарный автомобиль и пожарно-техническое вооружение, задали спасателям интересующие вопросы. Самые активные попробовали себя в роли спасателя «изнутри», примерив боевую одежду и спасательные жилеты. Приятным дополнением стали тематические буклеты и раскраски.

Завершением встречи стала водная феерия, которую воспитанникам лагеря в этот жаркий летний день подарили сотрудники РОЧС.