В Минске сегодня вечером изменится движение транспорта из-за тренировки парада войск

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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня вечером изменится движение городского пассажирского транспорта в связи с проведением генеральной тренировки парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

Так, в период с 17.00 до 18.00 автобусы №31, 242, 306 со стороны ул. Основателей поедут по ул. Стариновской, ул. Ф.Скорины до ДС "Уручье-2", а со стороны ДС "Уручье-2" будут двигаться по ул. Руссиянова, пр. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Основателей.

Автобусы №63, 63Д со стороны ДС "Уручье-2" проследуют по ул. Руссиянова, пр. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии до ул. Рогачевская.

Автобусы №80 от ст.м. "Уручье" до ул. Рогачевская будут ходить по пр. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии в прямом направлении и по ул. Рогачевская, пр. Независимости - в обратном.

Работа автобусов №86, 155 от пр. Независимости будет организована по ул. Руссиянова, ул. Ф.Скорины, ул. Стариновской до ул. Основателей в обоих направлениях.

Автобусы №99 от ст.м. "Уручье" до Военной Академии поедут по пр. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Рогачевская, пр. Независимости в прямом направлении, обратно - по пр. Независимости.

Автобусы №153Д от ст.м. "Уручье" проследуют по пр. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии до ул. Рогачевской.

Автобусы №139 от просп. Независимости будут ездить по ул. Руссиянова, ул. Ф.Скорины, ул. Стариновской до ул. Почтовой в обоих направлениях.

В период с 18.00 до 19.30 движение троллейбусов №29 от ул. К.Чорного будет организовано по ул. Сурганова, ул. Орловская, ул. Карастояновой до ДС "Карастояновой" в обоих направлениях.

Троллейбусы №33, 34, 92 от ул. Запорожской поедут по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К.Чорного до ул. Сурганова в обоих направлениях.

Троллейбусы №35, 41, 42 от ул. Запорожской проследуют по ул. Филимонова, ул. Кедышко до ул. Толбухина в обоих направлениях.

Троллейбусы №37 от ДС "Уручье-4" будут двигаться по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятской, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К.Чорного, ул. Сурганова, ул. Орловская, ул. Карастояновой до ДС "Карастояновой" в обоих направлениях.

Движение троллейбусов №46, 53 со стороны ДС "Зеленый луг-7" сократят до пл. Бангалор, а троллейбусов №12, 40, 53 от просп. Дзержинского - до ул. Бобруйской.

Троллейбусы №55 со стороны ДС "Кунцевщина" поедут по ул. Сурганова, ул. К.Чорного до ул. Толбухина в обоих направлениях.

Троллейбусы №61 от ДС "Уручье-2" проследуют по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кнорина до ул. Толбухина в обоих направлениях.

Троллейбусы №62 от ДС "Уручье-2" будут ездить по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, обратно - без изменений.

Что касается автобусов, то движение маршрутов №13, 35 со стороны ДС Зеленый Луг-6 от ул. Славинского будет организовано по ул. Кедышко до ул. Толбухина в обоих направлениях.

Автобусы №15 со стороны ул. Фогеля поедут по пр. Независимости, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская до ул. Калиновского.

Автобусы № 25 от ул. Ф.Скорины будут следовать по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К.Чорного, ул. Сурганова, ул. Куйбышева до ул. В.Хоружей в обоих направлениях.

Автобусы №27 от ул. Филимонова будут двигаться по ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская до ул. Руссиянова с остановкой "Восток-2" в обоих направлениях.

Автобусы №242, 306, 399 со стороны ул. Основателей проследуют по ул. Стариновской, ул. Ф.Скорины до ДС "Уручье-2".

Автобусы №34, 95, 165 со стороны ул. Славинского поедут по ул. Кедышко, ул. Филимонова до ул. Ф.Скорины в обоих направлениях.

Автобусы №64 от ул. Ф.Скорины будут двигаться по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС "Славинского" в обоих направлениях.

Автобусы №77 со стороны ул. Руссиянова поедут по ул. Шафарнянской, ул. Гинтовта, Всехсвятской, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Филимонова до ул. Ф.Скорины в прямом направлении, обратно со стороны ул. Огинского - по ул. Ф.Скорины, ул. Академика Купревича до ДС "Уручье-2".

Автобусы №80 от ул. Волгоградская автобусы будут следовать по ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Городецкая, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова, ул. Ф.Скорины, ул. Стариновская до ул. Почтовой в обоих направлениях.

Движение автобусов №86, 155 со стороны пр. Независимости будет организовано по ул. Руссиянова, ул. Ф.Скорины, ул. Стариновская до ул. Основателей в прямом направлении, обратно со стороны ул. Основателей - по ул. Стариновская, ул. Ф.Скорины, ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта.

Автобусы №91 от ДС "Калиновского" проследуют по ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К.Чорного до ул. Калинина в обоих направлениях.

Автобусы №113С от ДС "Уручье-4" поедут по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятской, ул. Калиновского, ул. Кедышко до ул. Волгоградской с остановками на "Гинтовта", "Бизнес-центр", "Восток-2", "Кедышко" в обоих направлениях, а также на "Короленко" в направлении ул. Кедышко.

Автобусы №115Э со стороны Логойского тракта будут двигаться до ул. Толбухина с разворотом по ул. Волгоградская, по ул. Кнорина, ул. Толбухина, ул. Кедышко, ул. Волгоградская и с выполнением остановочных пунктов "Толбухина", "Кедышко".

Автобусы №139 от ул. Калиновского поедут по ул. Всехсвятская, ул. Городецкая, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова, ул. Ф.Скорины, ул. Стариновская до ул. Почтовой в обоих направлениях, автобусы №145С от ул. Ф.Скорины - по ул. Филимонова, ул. Кедышко до ул. Волгоградская в обоих направлениях, автобусы №921 от ул. Седых - по ул. Кедышко до ул. Толбухина в обоих направлениях.

До разворотного кольца "Академическая" сократят движение автобусов №20С, 59 со стороны ул. Столетова. Автобусы №37 со стороны ДС "Карбышева" поедут по ул. Волгоградская, ул. Кедышко, до ул. Толбухина в обоих направлениях, а со стороны ул. Платонова движение сократится также до разворотного кольца "Академическая".

До площади Победы сократят движение автобусов №100 со стороны ул. Чкалова и автобусов №18, 26 со стороны ДС "Восточная".

Автобусы №19 со стороны Слепянки будут ходить до разворотного кольца "З.Бядули".

Также до разворотного кольца "З.Бядули" сократят работу трамваев №1, 4 со стороны пл. Мясникова и трамваев №3, 6 со стороны ДС "Серебрянка".

Пригородные автобусы Логойского направления в это время не будут выезжать на пр. Независимости, в направлении ДС "Славинского" их движение организуют по ул. Карбышева, ул. Седых, ул. Кедышко, ул. Славинского с остановкой "Восток-2".

В период с 19.30 до 23.00 троллейбусы №37 от ул. К.Чорного до ул. Немига поедут по ул. Сурганова, ул. Куйбышева, Я.Купалы в обоих направлениях.

Троллейбусы №46, 53 от пл. Бангалор до ул. Немига проследуют по ул. Сурганова, ул. Куйбышева ул. Я.Купалы в прямом направлении, по ул. Я.Купалы, ул. Куйбышева, ул. В.Хоружей, ул. М.Богдановича - в обратном.

Автобусы №29 от ул. Кропоткина до пр. Пушкина будут двигаться по ул. В.Хоружей, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, Орловской в обоих направлениях.

Автобусы № 44, 136 от ул. Куйбышева до пр. Победителей будут ходить по ул. В.Хоружей, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, Орловской в обоих направлениях.

Автобусы № 91 от ул. Куйбышева до пр. Победителей поедут по ул. Я.Купалы, ул. Немига в обоих направлениях, с 20.50 от ул. Я.Купалы - по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, пр. Пушкина, ул. Орловская, пр. Победителей в обоих направлениях с остановками "ст.м. Немига", "Романовская Слобода", "ст.м. Фрунзенская", "2-е кольцо".

Движение автобусов №18, 26 от ул. Червякова будет организовано по ул. В.Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Киселева, ул. Захарова в обоих направлениях, автобусов №38 от бульвара Шевченко - до ул. Немига по ул. В.Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Я.Купалы в обоих направлениях.

До разворотного кольца будут следовать трамваи №3 (со стороны ДС "Серебрянка"), №4 (со стороны пл. Мясникова), №5 (со стороны ДС Зеленый Луг).

В период с 20.50 до 21.40 и после 23.00 автобусы №1, 119С от пр. Победителей поедут по ул. Орловская, пр. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал до пр. Независимости в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов "2-е кольцо", "ст.м. Фрунзенская", "Романовская Слобода", "Городской Вал".

Движение автобусов №69 от пр. Пушкина будет организовано по ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал до пр. Независимости в обоих направлениях с остановками "ст.м. Фрунзенская", "Романовская Слобода", "Городской Вал".

Автобусы №73 от ул. Тимирязева поедут по пр. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода до ул. Немига в обоих направлениях с выполнением остановок "2-е кольцо", "ст.м. Фрунзенская", "Романовская Слобода".

Автобусы №163 от ул. Притыцкого проследуют по ул. Кальварийской, ул. Романовская Слобода до ул. Немига в обоих направлениях.

Движение троллейбусов №39, 77 со стороны пр. Пушкина сократят до остановки "2-е кольцо" с разворотом на транспортной развязке пр. Победителей и ул. Орловская.

Кроме того, 2 июля автобусы №300Э при отправлении с конечных пунктов "Национальный аэропорт Минск" и "АВ Центральный" в период с 17.00 до 19.00 и с 22.00 до 04.00 будут следовать через ст.м. "Могилевская" с остановкой на станции метро.-0-