В Минске вечером ограничат движение на время репетиции парада

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участках некоторых улиц в Минске ограничат сегодня на время вечерней репетиции парада, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД.

Генеральная репетиция начнется в 21.00. Техника пройдет по пр.Машерова - на участке от пр.Независимости до ул.Тимирязева.

"Колонна начнет движение к месту репетиции в 17.00. Она поедет по маршруту: военный городок Уручье - ул.Основателей - ул.Стариновская - пр.Независимости - пр.Машерова. Возвращаться после репетиции техника будет по пр.Машерова, ул.Тимирязева и Саперов, пр.Победителей, ул.Орловской и Сурганова, по пр.Независимости и ул.Стариновской. До окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта", - уточнили в ГАИ.

Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Как сообщалось, 3 июля парад войск Минского гарнизона начнется в 21.00. В этом году его откроет пролет авиации над столицей. Затем в парадном строю пройдут 25 пеших парадных расчетов и 26 парадных расчетов военной техники. Перед трибунами пройдут знаменные группы - Знамя Победы, Государственный флаг Беларуси и флаг СССР, за ними проследуют штандарты фронтов, освобождавших Беларусь. Впервые в парадном строю - боевые знамена партизанских формирований времен войны. После боевых знамен пройдет партизанский парадный расчет, символизирующий всенародный характер борьбы. Впервые в параде примут участие три расчета военнослужащих-женщин: два от Вооруженных Сил и один от Министерства внутренних дел. В прошлом году был только один парадный расчет.

Особенностью парада также является значительное увеличение количества участвующей в нем новой или модернизированной техники. К примеру, Госкомвоенпром представит шесть новинок вооружения, среди которых и зенитный ракетный комплекс средней дальности Бук-МБ3К. Всего в составе механизированной колонны около 70% образцов техники - новейшая или прошедшая глубочайшую модернизацию. По традиции проход механизированной колонны возглавит легендарный советский танк Т-34 - символ Великой Отечественной войны.

Завершится праздничное шествие войск Минского гарнизона плац-парадом сводной роты почетного караула Минской военной комендатуры. Всего в военном параде примут участие более 5 тыс. военнослужащих, а в составе механизированной колонны более 280 единиц колесной и гусеничной техники, в воздушном параде задействуют около 50 самолетов и вертолетов.

В этом году в параде планируется участие военнослужащих восьми зарубежных государств. Традиционно по проспекту Независимости пройдут военнослужащие Вооруженных Сил России и Народно-освободительной армии Китая. Впервые планируется участие знаменных групп от вооруженных сил Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.-0-