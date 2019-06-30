Торговые организации Минска предложат скидки в июле

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "День скидок" пройдут в июле в торговых организациях столицы, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ЦУМ 18, 20, 25 июля предложит скидку 25% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные. 4, 11, 13, 27 июля цены на непродовольственные товары снизят на 22%, на продовольственные - на 5%. Держатели дисконтных карт каждый понедельник июля могут совершать покупки со скидкой в 20%.

В ГУМ 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 июля непродовольственные товары подешевеют на 25%. Каждый четверг июля будут скидки в 27% на непродовольственные товары, 8-21 июля - до 40% на отдельные группы товаров. Для держателей дисконтных карт подготовили скидки 27% в секциях непродовольственных товаров 5, 12, 19, 26 июля.

"Универмаг Беларусь" 9, 16, 23 июля приглашает приобрести непродовольственные товары со скидкой 25%, продовольственные - 5%, 2-3 июля ожидаются скидки 28% и 5% соответственно. 29, 30, 31 июля непродовольственные товары будут стоить на 30% дешевле (детская одежда и обувь - на 28%), продовольственные - на 5%. Держатели дисконтных карт 4-7, 10-14, 17-21, 24-28 июля смогут приобрести непродовольственные товары со скидкой 28%, продовольственные - 5%.

Торговый дом "На Немиге" 1, 2, 3, 4 июля снизит цены на непродовольственные (30%) и продовольственные (5%) товары. В следующие три дня (5, 6, 7 июля) покупателям предложат скидки 28% и 5% соответственно. Начиная с 9 июля каждый вторник, среду и субботу будут скидки 27% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары. Держателям дисконтных карт с 9 июля каждый четверг и пятницу июля можно будет делать покупки со скидкой 30% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары.

"Кирмаш" обещает каждую среду, пятницу и субботу июля скидки 25% на непродовольственные товары. А держателей дисконтных карт каждый понедельник июля будут радовать сниженной на 28% ценой на непродовольственные товары.

Магазины торгового центра "Столица" 20-21 июля предложат скидки до 50%.

Минус 20% от цены обещает ОАО "Алеся" (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) каждый вторник и пятницу июля, а также весь июль при единовременной покупке свыше Br120, ЗАО "Лянок" (пр. Независимости, 46) - каждую среду и субботу июля.

ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26) будет снижать цены на 15% каждую среду июля, на 30% - весь месяц на отдельные группы товаров.

Также на отдельные группы товаров предоставят скидки в ТООО "Северянка" (ул. Ангарская, 38) - минус 15% каждый вторник, четверг и субботу июля; в ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) - 30-70% весь июль; в ТЗАО "Пальмира" (ул. Шугаева, 3/1) - 15% весь июль; в фирменном обувном магазине "Луч" (ул. Кирова, 4) - 20-45% весь июль; в ЗАО "Сандрик" (пр. газеты "Правда", 40) - 15-30% весь июль.

В ЗАО "1000 мелочей" (ул. Калинина, 1) на весь ассортимент снизят цены 4, 11, 18 июля (17%) и 25 июля (20%). В течение месяца отдельные группы товаров можно будет купить дешевле на 30%.

На все товары в ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (пр. Независимости, 131/1) 10, 17, 24, 31 июля будут скидки 22%, в ТЗАО "Богатырь" (ул. Притыцкого, 32) - 15% каждую среду, четверг июля, в ООО "Детский мир" (Логойский тракт 25/1) - 10% 10, 17, 24, 31 июля.

ЗАО "Сантехоборудование" (ул. Щербакова, 30) каждый четверг июля приглашает приобрести любой товар (кроме акционных, уцененных) дешевле на 20%, а 3 июля - на 30%.

ОАО "Свiтанак" (пр. Независимости, 58-7А, пл. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр. Газеты "Звязда", 16, ул. Притыцкого, 29, пр. Дзержинского, 104А, пр. Жукова, 44) на весь ассортимент товаров 20, 21 июля предложит минус 10%, 22 июля - 17%, 30 июля - 25%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-