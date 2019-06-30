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Минское метро 3 июля продлит работу, поезда пойдут чаще
01.07.2019 16:24 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в работу столичной подземки 3 июля вносятся в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.
В праздничный день метро начнет работу с 5.30 и завершит ее в ночь с 3 на 4 июля в 1.30. Большинство станций закроются на вход в 1.00 (кроме станций "Октябрьская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" - они закроются в 1.10).
С 9.00 до 19.00 интервал движения поездов составит 4 минуты, а с 19.00 до 0.30 - 3 минуты. Затем вплоть до закрытия поезда будут ходить с интервалом 4-8 минут.-0-
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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в работу столичной подземки 3 июля вносятся в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Независимости, сообщили БЕЛТА...
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