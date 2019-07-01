ПРОГРАММА основных мероприятий республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





6 – 7 июля 2019 г. агрогородок Александрия Шкловского района Могилевской области

6 июля (суббота)

14.00 – 24.00 работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:

“Зроблена ў Беларусi” – выставка продукции ОАО “Минский тракторный завод”

“Александрыйскі кірмаш” – праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий, презентующих региональные фестивали и праздники

“Александрыйская гасцiна” – торговые ряды, летние кафе

“Друкарскі двор” – выставочная площадка, на которой разместятся экспозиции, знакомящие с технологией производства бумаги старинным способом, печатным способом воспроизводится лист из библии Ф.Скорины, будут демонстрироваться печать офортов, работать выставочный павильон “Кніжны кірмаш”

“Яселка з ласункамі” – торговые точки с реализацией сладкой продукции (мороженое, поп-корн, сладкая вата)

“Каравайная сяліба” – выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса

Молодежная площадка “Творчасць маладых” – презентация молодежных проектов

«Кiрмашовыя забавы” – работа аттракционов

14.00-21.00 работа экспозиции “Малая радзіма” с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко

ГУО “Александрийская средняя школа Шкловского района”. Краеведческий музей

17.00, 19.00 “Свята цырка ў Александрыі” – цирковые выступления и программы артистов цирка-шапито “SIRIUS”

Малая концертная площадка

14.00 – 15.15 концерт творческих коллективов регионов Беларуси и стран-участниц “Суквецце талентаў” (с участием лучших народных и любительских коллективов всех областей Беларуси с отражением фестивальных брендов каждого региона республики)

15.30 – 16.30 концерт “Купальская вясёлка” с участием детских творческих коллективов Могилевской области

16.45 – 17.30 концертная программа “Купалля водар медунічны” с участием ансамбля песни и танца “Медуница» Могилевской областной филармонии

18.00 – 18.30 церемония открытия республиканского праздника “Купалле” (“Александрыя збірае сяброў”) с участием любительских фольклорных коллективов областей Республики Беларусь, творческих коллективов, мастеров ДПИ – представителей стран и регионов Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии

18.30 – 20.20 эстрадно-развлекательная программа “Магія музыкі і агню” с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии

19.20 – 19.50 демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им.А.М.Кулагина

Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

14.00 – 14.45 музыкально-игровая программа “Казка пра чароўную кветку”

14.45 – 15.30 концерт молодежных творческих коллективов “Пакаленне NEXT”

15.30 – 17.00 конкурсная программа “Мiс Купалiнка”

17.00 – 20.30 концерт “Любоў я да Радзімы захоўваю” творческих коллективов регионов Республики Беларусь, бардовской песни

Главная концертная площадка

21.30 – 23.00 гала-концерт “Зроблена ў Беларусі” с участием отечественных и зарубежных исполнителей

23.00 – 23.10 праздничный фейерверк, лазерное шоу

7 июля (воскресенье)

Малая концертная площадка

00.00 – 03.00 молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей группы “Леприконсы”, группы “Nuteki”, ведущих ди-джеев Беларуси

Главная концертная площадка

11.00 – 13.00 торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова, с участием фольклорно-этнографического ансамбля “Неруш”, артистов и коллективов Могилевской областной филармонии

14.00-15.20 Концерт Анатолия Ярмоленко и ансамбля “Сябры”

Малая концертная площадка

15.20 – 15.50 музыкальная программа “Беларусь, ты чароўная песня мая” с участием заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова, артистов Могилевской области

16.00 – 17.00 музыкально-танцевальная программа

“Ад сэрца да сэрца” с участием солистов Могилевской областной филармонии

Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

11.00 – 14.00 проведение мастер-классов по массажу, парению в бане, релакс-терапии, вегетарианскому питанию, организации активного отдыха, мыловарению и др.

14.00 – 14.15 старт молодежного квеста

14.15 – 15.20 фестиваль красок на празднике “Купалле”

15.20 – 17.00 концерт “Александрыйскія сустрэчы” в рамках творческого марафона “Натхненне малой Радзімы»

13.30 “Свята цырка ў Александрыі” – цирковые выступления и программы артистов цирка-шапито “SIRIUS»