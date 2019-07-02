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Движение транспорта в центре Минска начнут перекрывать в 15.00

03.07.2019 09:12 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта в центре Минска 3 июля в связи с проведением парада начнут перекрывать в 15.00. Об этом 1 июля рассказал журналистам официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей, сообщает БЕЛТА.

"Будет перекрыт пр.Независимости от ул. Стариновской до ул. Козлова. Также пр.Машерова - от пр.Независимости до ул.Тимирязева. Далее - ул. Тимирязева до ул. Орловской. И по ул. Орловской и Сурганова техника опять пойдет на пр.Независимости. Несмотря на то, что основные мероприятия будут проводиться вечером, частично перекрываться движение на тех или иных участках будет уже с 15.00. Поэтому мы не рекомендуем гражданам туда приезжать позже 15.00", - отметил Станислав Соловей.

Представитель ГАИ посоветовал заранее ознакомиться со схемами движения и местами парковки тем, кто хочет приехать на празднования на личном авто. "Рекомендуем воспользоваться по возможности общественным транспортом, оставить машины на свободных парковках", - сказал Станислав Соловей.

Начало выдвижения механизированной колонны с ул.Основателей на ул.Стариновскую начнется в 15.00. На пр.Независимости и пр.Машерова техника выедет около 16.00. Место построения механизированной колонны - по пр.Машерова на участке от Свислочи до ул.Куйбышева.

Техника, которая перевозит участников пеших колон, выедет в 17.00 по маршруту: пр.Независимости - МКАД - пр.Победителей - ул.Саперов и Тимирязева - пр.Машерова - ул.Гвардейская, Тарханова, Игнатенко. Возвращаться техника будет по пр.Машерова, ул.Тимирязева, Саперов, пр.Победителей, ул.Орловской, Сурганова, по пр.Независимости и ул.Стариновской. Поэтапно по мере передвижения колонн и во время проведения мероприятий будет организовано ограничение движения транспорта.

Также будет запрещена парковка на пр.Машерова - участок от пр.Независимости до ул.Тимирязева. Оставить машину будет нельзя и на ул.Саперов от ул.Тимирязева до пр.Победителей, в местном проезде гостиницы "Планета", от пр.Машерова на ул.Заславской - до д.27, на площадке пр.Победителей, 39 со стороны пр.Машерова, на ул.Тимирязева от ул.Кальварийской до Орловской, включая стоянку в районе д.3 по ул.Тимирязева. Парковку запретят также на ул. Игнатенко, Гвардейской от пр.Машерова до ул.Игнатенко, на ул.Даумана до перекрестка с ул.В.Хоружей и на ул.Сторожевской до перекрестка с ул.Заборского.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта в центре Минска 3 июля в связи с проведением парада начнут перекрывать в 15.00. Об этом 1 июля рассказал журналистам...
 
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