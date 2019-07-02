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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске началось празднование Дня Независимости
03.07.2019 10:10 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начались праздничные мероприятия в честь Дня Независимости. На площади Победы состоялся митинг. Всего около 80 мероприятий различного уровня - республиканских, общегородских, районных - пройдут сегодня в столице.-0-
Фото Максима Гучека
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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начались праздничные мероприятия в честь Дня Независимости. На площади Победы состоялся митинг. Всего около 80 мероприятий...
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