Работа по развитию Оршанского района должна вестись более высокими темпами - Кочанова

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Во время заседания

4 июля, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Работа по развитию Оршанского района и освоению ресурсов, выделенных на реализацию мероприятий, должна вестись более высокими темпами. Об этом сказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня в Орше, подводя итоги внеочередного выездного заседания Витебского облисполкома по развитию Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Руководителям различных органов власти не следует надеяться друг на друга. Каждый должен в полной мере осознавать степень своей ответственности", - подчеркнула Наталья Кочанова. В этой связи она предложила через месяц вновь проанализировать результаты работы, "за это время должны быть серьезные подвижки".

По словам главы Администрации Президента, в сентябре состоится большое совещание по развитию городов с населением свыше 80 тыс. человек. Первым отчет о том, как реализуется программа по развитию района и решаются поставленные задачи, будет держать председатель Оршанского райисполкома. "Потому что по Оршанскому району приняты такие меры поддержки и программа, которых нет ни в каких других регионах. На его примере мы хотим показать, как работают эти преференции. Однако на сегодняшний день нечего показать, что служило бы ярким примером для других городов. Ожидаемый результат пока не достигнут, темп освоения инвестиций незначительный", - сказала Наталья Кочанова. Она призвала руководителей всех уровней приложить максимальные усилия в решении поставленных задач и подчеркнула, что поручения, поставленные главой государства в сельском хозяйстве, по заготовке кормов, сенажным траншеям, наведению порядка на земле, промышленному комплексу и другим сферам, должны быть выполнены в полном объеме.

Наряду с этим глава Администрации Президента отметила, что некоторые подвижки по благоустройству, увеличению прибыли, другим направлениям уже заметны. "Но принятые подпрограммы должны реализовываться более быстрыми темпами. Почему-то еще идет некоторая раскачка. Это недопустимо, волокиты в таких вопросах быть не должно. На мой взгляд, это просто недоработки руководителей либо, если это коммунальные предприятия, - местных органов власти, если республиканские - то республиканских. Что касается последних, то мы держим на контроле все проекты, но, к сожалению, темпы реализации не устраивают", - констатировала Наталья Кочанова.

Отдельное внимание участники заседания заострили на вопросе оттока кадров. Организациями Оршанского района в январе-мае трудоустроено на 584 человека меньше, чем уволено. "С людьми надо работать. Если у них будет достойная заработная плата, условия труда и соответствующее отношение, то никто уезжать не будет. У нас много хороших примеров, в том числе по молодежи, которая заинтересована в работе, когда у нее есть жилье и комфортные условия жизни. Но этим вопросом нужно заниматься", - сказала глава Администрации Президента.

Свою оценку реализации указа №506 "О развитии Оршанского района Витебской области" за истекший период дал управляющий делами Президента Виктор Шейман. "Организациями района за январь-апрель получено Br26,9 млн чистой прибыли. Рентабельность продаж сложилась на уровне 6,8%. Вместе с тем говорить об эффективности экономического роста преждевременно. Отрицательную рентабельность в промышленности имеет каждое четвертое предприятие, в сельском хозяйстве - каждое второе. Возросло количество убыточных организаций", - констатировал Виктор Шейман.-0-

Фото Рамиля Насибулина