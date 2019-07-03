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Руководители должны своевременно информировать людей о происходящих событиях - Кочанова

04.07.2019 19:17 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Руководители предприятий и местных органов власти должны активно взаимодействовать с людьми и своевременно информировать их о происходящих событиях. Об этом сказала глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова сегодня в Орше на внеочередном выездном заседании Витебского облисполкома по развитию Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова обратила внимание, что Администрация Президента на постоянной основе мониторит ситуацию в регионах с обращениями граждан. В последнее время участились случаи коллективных обращений жителей Оршанского района по поводу работы их предприятий, с просьбами поддержать или, наоборот, поменять руководителя. В этой связи она обратила внимание всех руководителей на значимость постоянной обратной связи с людьми.

"Не может быть так, что коллектив собирает подписи, а его руководитель об этом не знает. Значит, он недорабатывает. Когда люди информированы о происходящих событиях на предприятии или в городе, меньше возникает неприятных ситуаций и волнений. Это жизнь, вопросы были и будут возникать, но людям надо своевременно рассказать, что происходит. Каждый руководитель должен работать со своим коллективом, вовремя доводить информацию по развитию предприятия, актуальных вопросах, имеющихся возможностях и перспективах. Это касается и представителей местных органов власти", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Помимо участия в заседании облисполкома Наталья Кочанова также провела в Орше встречу с коллективом завода "Красный борец".-0-

 
 
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4 июля, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Руководители предприятий и местных органов власти должны активно взаимодействовать с людьми и своевременно информировать их...
 
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