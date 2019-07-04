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РЕПОРТАЖ: Красота полета: под Витебском проходят соревнования парашютистов-ветеранов

05.07.2019 11:07 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

РЕПОРТАЖ: Красота полета: под Витебском проходят соревнования парашютистов-ветеранов

Восемь команд из Беларуси, России и Украины приехали на I Открытый чемпионат ветеранов-парашютистов, ветеранов боевых действий "Витебск собирает друзей". Состязания для участников - повод не только продемонстрировать свое мастерство, но и возможность пообщаться с единомышленниками. Корреспонденты БЕЛТА понаблюдали за первыми прыжками на аэродроме Куковячино под Витебском и побеседовали с опытными парашютистами.

На базе Витебского аэроклуба имени А.К. Горовца ДОСААФ - аэродроме Куковячино - собрались спортсмены разных возрастов. Самому молодому из них 42, старшему - 71. Среди участников мастера спорта, чемпионы и рекордсмены мира и СССР. Всех их пришла поприветствовать 24-кратная рекордсменка мира по парашютному спорту, мастер спорта международного класса Светлана Данилова (Власова) из Витебска.

"Одним из самых запоминающихся стал ночной прыжок с высоты в 12,3 км с задержкой раскрытия парашюта в 600 м, - отмечает Светлана Данилова. - Некоторые боятся прыгать, но если захочешь, то страх преодолеешь. Главное - желание. Для меня прыжки больше удовольствие, чем спорт".

Еще одним авторитетным гостем первенства стал мастер спорта СССР, испытатель космической техники и создатель методики парашютной подготовки космонавтов Сергей Киселев.

"В 1951 году, будучи студентом Уральского политехнического института, пришел в парашютную секцию, затем в аэроклуб. В мае 1952 года сделал первый прыжок в Свердловске, - рассказывает десятикратный рекордсмен мира. - В 1970-е годы создал программу специальной парашютной подготовки космонавтов. Сразу было непонятно, для чего им нужны прыжки. Но космонавтам они необходимы как воздух. Это настоящая закалка, человек учится принимать решения в экстремальных, стрессовых ситуациях".

Легенда парашютного спорта Сергей Киселев скоро отметит свое 86-летие, но завязывать с прыжками не собирается. В его копилке их уже 6395.

Команде из Ханты-Мансийского автономного округа России пришлось преодолеть более 3,8 тыс. км, чтобы выступить в Беларуси. Гордость команды - чемпионка мира Елена Рожкова.

"Парашютным спортом занимаюсь с 17 лет, имею около 3 тыс. прыжков и являюсь чемпионкой мира по парашютному спорту среди ветеранов (он проходит два раза в год), - рассказывает Елена. - С детства мечтала стать летчицей, но в то время женщин туда не брали, и получилось стать парашютисткой. С первого прыжка затянуло и не отпускает. В этом спорте нравится красота полета и приземления в конкретную точку. Каждый прыжок не похож на предыдущий, ты как будто обновляешься и получаешь новые ощущения и большее удовольствие. С 2012 года благодаря соревнованиям побывала в разных странах, теперь впервые приехала в Беларусь. Есть желание не просто поучаствовать в чемпионате, но и посмотреть вашу страну".

Программа соревнований включает командные и индивидуальные прыжки на точность приземления. Задача спортсменов - прыгнув с высоты 1 км, приземлиться и коснуться отметки диаметром в 2 см. Удаление на каждый сантиметр в радиусе от отметки понижает шансы на победу.

Подготовили организаторы и еще одно упражнение - ветеранское многоборье. После приземления парашютист должен быстро снять подвесную систему, проползти под препятствиями, точно выстрелить из пистолета, а затем надеть лыжи и пробежать определенную дистанцию. Все это на время.

Крепкая команда приехала на соревнования из Волгограда. Вместе участники уже 25 лет, позади десятки стартов. В составе опытного коллектива и самый возрастной спортсмен - 71-летний мастер спорта Виктор Кисленко. За его плечами около 6 тыс. прыжков.

"Начал заниматься в 1967 году. Интерес к парашютному спорту появился в первом классе. Иду со школы и вижу: летит парашютист, а потом резко исчезает. Мне стало интересно, куда же он пропал. В итоге пришел на полигон. С 16 лет начал заниматься в парашютной секции. В первый год сделал 13 прыжков и выполнил норматив первого разряда. Все в шоке были. Сейчас страха при прыжке нет, только волнение, что что-то не так сделаешь и подведешь команду", - делится Виктор Кисленко.

В первый день прыжков из-за сильного ветра на аэродроме старт соревнований затянулся на несколько часов.

Главный судья чемпионата Александр Лоханов поясняет, что если скорость ветра станет выше 9 м/с, то прыгать не будут - безопасность превыше всего.

Чемпионат под Витебском пройдет по 6 июля. В субботу, если позволит погода, планируют один из полуфиналов провести в небе над областным центром. Спортсменам предстоит приземлиться на площади Тысячелетия. Организаторы - Витебский аэроклуб имени А.К. Горовца ДОСААФ при поддержке областной организационной структуры ДОСААФ, Минобороны, Минспорта и туризма и Витебского облисполкома - приглашают всех желающих поддержать участников и стать зрителями эффектных прыжков.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Восемь команд из Беларуси, России и Украины приехали на I Открытый чемпионат ветеранов-парашютистов, ветеранов боевых действий "Витебск собирает друзей"....
 
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