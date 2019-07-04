Пронести святую память через годы…

Источник материала: Лепельский край



В преддверии празднования Дня Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков на территории воинского кладбища военного госпиталя города Лепеля состоялось торжественное захоронение останков погибших в годы Великой Отечественной войны — 23 бойцов Красной армии, а также 20 человек гражданского населения. К сожалению, мы не знаем их имен и званий, не знаем, откуда родом погибшие. Знаем одно — они зверски убиты гитлеровцами и остались непокоренными.



Почти три года — с июля 1941 по июнь 1944 года — Лепельщина была оккупирована. Гитлеровцы принесли людям много горя, страданий и потерь. Согласно документам, в городе появилось несколько лагерей для военнопленных. В июле 1942 года такой лагерь с неустановленными классификационными признаками был и на территории военного городка (госпиталя) в городе Лепеле. Лепельчане-старожилы вспоминают, что в этом лагере содержали и гражданское население.



На значимом для района событии присутствовали председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Игорь Мартынов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва от Витебской области Юрий Деркач. Присутствовали на мероприятии также депутат по Боровскому избирательному округу №13 Витебского областного Совета депутатов, военный комиссар Витебской области полковник Руслан Шкодин, председатель Лепельского районного Совета депутатов Игорь Урбан, председатель райисполкома Михаил Киселевич, а также его заместители, представители общественных объединений и организаций района, неравнодушные люди, которые свято хранят память о войне.



Перед присутствующими выступил Владимир Терентьев:

— В эти дни мы много говорим о подвиге нашего героического народа, вспоминаем трагические страницы войны. Враги не щадили никого. Вспоминаем не только величие победы, но и трагизм. Уверен, что над Беларусью всегда будет чистое светлое небо. А страшные уроки войны мы никогда не забудем.

Владимир Владимирович выразил благодарность 52-му отдельному специализированному поисковому батальону за работу, которую проводят на протяжении десятилетий, районному исполнительному комитету и Совету депутатов.



— Сегодня мы собрались, чтобы перезахоронить останки неизвестных солдат и мирных жителей, которые погибли на нашей лепельской земле. Упокоевая останки, мы выполняем свой долг перед ушедшими поколениями героев. Самое малое, что мы можем сделать, это сохранить память о тех, кто погиб ради мирного неба, привить своим детям нравственные основы, чтобы связь поколений была неразрывной… — обратился к присутствующим Михаил Киселевич.



Подполковник Александр Трубеко, командир 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь, отметил, что личный состав батальона проводил поисковые работы с 15 апреля по четвертое мая текущего года. В результате работ, к сожалению, установить личности не удалось. На этот год в планах — 96 объектов в 47 районах Республики Беларусь. На данный момент работы ведутся на 43 объектах. Обнаружено 1518 останков защитников Отечества и жертв войн, из них по результатам полевых поисковых работ установлено 13 имен.

Настоятель храма Преображения Господня протоиерей Сергий Лешкевич совершил заупокойную литию по всем воинам и мирным жителям, за веру и Отечество погибшим.

На торжественном мероприятии присутствовала Мария Бовдило из деревни Клещено Бочейковского сельсовета Бешенковичского района. Есть предположение, что среди захороненных — ее мать Антонина Ефимовна Толстая. 75 лет прошло, как закончилась война, и женщина не знала, где могила ее матери.



— Хорошо помню, как забирали маму и тетю. Мне тогда было три с половиной года, а моей сестре — только два. Мы обедали за столом. В дом пришло много человек, одетых во все черное. Я не отпускала маму, а она мне только сказала, что скоро вернется. Позже узнали, что тетю увезли в Германию, а маму оставили в Лепеле.

Один из свидетелей назвал имена арестованных, среди которых была и Антонина Толстая. Он также сказал, что ее расстреляли. Мой отец был в Красной армии с 1941 года. Предполагается, что его расстреляли за связь с партизанами. Мама носила в отряд хлеб и сообщала новости. Считала, что этим поможет мужу, и быстрее закончится война.

Нас растили бабушка с дедушкой. Только в 40 лет закончила заочно сельскохозяйственный техникум с красным дипломом, работала бригадиром, агрономом-семеноводом. Была награждена орденами «Знак Почета» и Трудового Красного знамени.

Все это время не теряла надежды найти могилу матери, обращалась в разные инстанции, архивы. Огромное спасибо директору районного краеведческого музея Алине Стельмах, которая помогала в поисках, — говорит Мария Константиновна.

Началом многих начал, определивших облик XX века, была Первая мировая война, со дня окончания которой прошло уже более 100 лет. Ее лихолетье прокатилось и по лепельской земле, оставив нам воспоминания участников, легендарные имена в названиях улиц и могилы павших…

13 марта 1918 года немецкие войска начали наступление на Витебск. Силы противника значительно превосходили силы защитников, красноармейцы и партизаны начали отступление, оставив для прикрытия небольшой отряд. В неравном бою 17 красноармейцев были окружены и взяты в плен, а через день, 15 марта, расстреляны. Лепельчане похоронили их в братской могиле на Петровском кладбище. На памятнике значатся фамилии: «П. И. Шпилевский, Ф. Ф. Быков, С. Н. Аксенович, П. В. Кожемский, Н. Т. Рыбаков, Г. М. Гридюшко и С. Ф. Азарёнок».

Здесь же нашел упокоение и наш земляк Андрей Салин, замученный польскими интервентами в 1919 году.

Лепельская земля скорбит о павших, а жители города и района хранят память о героях, ушедших в бессмертие. Горожане ухаживают за братской могилой, внесенной в Государственный список историко-культурных ценностей по Лепельскому району. Администрацией нашего района уделяется пристальное внимание по организации постоянного ухода за местом захоронения. В этом году, когда наша малая родина празднует 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 580-летие города Лепеля, проведены ремонт памятника, благоустройство места захоронения. Это лишь малая часть того, что делается для увековечивания памяти погибших на лепельской земле.

— Белорусская земля обильно полита кровью. Враги пытались сжечь ее, уничтожить. Но всегда наши земляки давали отпор. Мы должны помнить все уроки истории. Здесь похоронены 18 красноармейцев, которые сражались за то, чтобы мы жили под мирным небом, — сказал депутат по Боровскому избирательному округу №13 Витебского областного Совета депутатов, военный комиссар Витебской области полковник Руслан Шкодин.

Протоиерей Сергий Лешкевич освятил памятный знак и совершил перед ним заупокойную литию по погибшим солдатам. Отец Сергий обратился ко всем принявшим участие в данном мероприятии со словами:

— Установка крестов и памятных знаков на местах захоронения христиан и воинов имеет свою традицию. Советские воины, освободившие нашу Родину от фашизма ценой своей жизни, достойны вечной памяти и уважения. Они исполнили слова Спасителя: “Кто положит душу за други своя, тот получит самую высокую награду на небесах”. Церковь всегда в своих прошениях молится как за живых, так и за усопших воинов.

Отдавая дань памяти погибшим, были возложены цветы на их могилу.

Спортивная

площадка

для детей

Большая радость ожидала ребятню, которая живет в районе филиала «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат», в преддверии Дня Независимости Республики Беларусь — открытие игровой спортивной площадки.

Как только приехали на место, увидели счастливых детей и взрослую часть населения микрорайона. Малыши проводили время в комфортной песочнице, взрослые сидели на скамейках и беседовали между собой, а подростки играли в волейбол.

Как сообщила Елена Скорбо, заведующий сектором спорта и туризма райисполкома, площадка открыта с целью организации досуга несовершеннолетних детей, профилактики вредных привычек, привлечения подрастающего поколения к занятиям физкультурой и спортом.

Дети — это наше будущее. Хочется, чтобы они выросли спортивными, целеустремленными и достойными гражданами нашей страны.

— Сегодня не было бы этого события, если бы нашу инициативу не поддержали председатель райисполкома Михаил Киселевич и его заместители. Из средств районного субботника было выделено около семи тысяч рублей на благоустройство площадки. Она уже десятая в нашем городе, — отметила Елена Федоровна.

У краеведческого музея — новый облик

В этом году, объявленном в республике Годом малой родины и юбилейном для нашей страны и нашего города, лепельчане немало потрудились на наведении порядка на родной земле. Во многом благодаря этому наш город день ото дня приобретает современный вид, благоустраивается, а иногда и кардинально меняют свой внешний облик памятные и значимые места Лепеля. Одно из таких мест — районный краеведческий музей, хранитель богатой истории Лепельщины. Интерес к богатому наследию, собранному в музее, есть и у гостей, и у жителей нашего района. В фондах музея хранится свыше 30 тысяч предметов, насчитывается шесть экспозиционных залов. В учреждении развиваются все виды музейной деятельности.

Директор музея Алина Стельмах рассказала об истории музея, которому в 2018 году исполнилось 65 лет, поблагодарила местную власть за поддержку инициативы в обустройстве территории, а также всех, кто непосредственно принимал участие в работах. На благоустройство территории затрачено более 27 тысяч рублей. На поставленных баннерах отражены разные страницы истории Лепельщины: Великая Отечественная и Первая мировая войны, а также величественный Преображенский собор, который находился в центре города, 1844 года постройки.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев посетил краеведческий музей, познакомился с экспозицией.

— Как известно, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ №134 об установлении юбилейной медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Эту награду также могут получить работники государственных органов и лица, которые внесли значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Беларуси, увековечивание памяти погибших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию освобождения страны.

Пользуясь случаем, хочу вручить юбилейные медали людям, которые много делают в этом направлении в районе, — сказал Владимир Владимирович и вручил награды председателю райисполкома Михаилу Киселевичу и заместителю председателя райисполкома Виктору Азаренку.



В гимназии — новый пищеблок

В этот же день состоялось торжественное открытие пищеблока ГУО “Гимназия им. И. М. Ерашова”. Педагоги и учащиеся творчески подошли к организации мероприятия. Гостей впечатлили не только высокотехнологичное оборудование пищеблока, но и импровизированная военная кухня, и чай из “солдатских” кружек.

Директор гимназии Раиса Боровец отметила:

— Нашему учебному заведению уже исполнилось сорок лет, и за это время проводились только косметические ремонты. Теперь же за достаточно короткий срок столовая и пищеблок приобрели новый современный вид. С первого сентября 700 учащихся будут питаться в уютной и светлой столовой. Только на ремонт израсходовано 120 тысяч рублей. Кроме этого, около 70 тысяч потрачено на современное технологичное оборудование: хлеборезку, комбайны для нарезки овощей, посудомоечную машину, несколько холодильных ларей, электромясорубку и многое другое. Основные средства выделены из районного бюджета. Также нам оказана и спонсорская помощь, использованы внебюджетные деньги, которые заработала гимназия. Определенную помощь оказали и родители. На деньги «Белой Руси» приобретены красивые стенды.

Но нельзя сказать, что все старое выброшено. Металлическая основа стульев и столов осталась на прежнем месте, но ее теперь не узнать. За это огромное спасибо руководству управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, которое организовало вторичную занятость.

Хочется отметить правильный экономический подход: сберечь деньги, понимая, что их можно вложить во что-то другое.

На окнах теперь — стеклопакеты, потолки изготовлены из современных материалов, установлены энергосберегающие батареи и многое другое. Столовая напоминает уютное кафе, где хочется посидеть с приятелями. Все учащиеся гимназии питаются в столовой.

Раиса Владимировна выразила благодарность представителям Витебского областного исполнительного комитета, райисполкома, а также лично председателю Михаилу Киселевичу и заместителю председателя Виктору Азаренку за оказанное содействие в проведении ремонтных работ.

В торжественной обстановке перед входом в столовую Михаилом Киселевичем, Владимиром Терентьевым и Раисой Боровец была перерезана красная ленточка.

Нужно отметить, что в районе многое делается, чтобы детям было где проводить свободное время с пользой для здоровья. Как отметил председатель райисполкома Михаил Киселевич, на территории района осуществляет деятельность ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод», на котором изготавливаются садовые качели, качели-балансиры, скамейки, турники, баскетбольные, волейбольные, футбольные площадки и другая продукция. Площадки, детские и спортивные, обустраиваются, чтобы привлечь молодежь к спорту.

Если говорить о ремонте пищеблоков, то благодаря такому оборудованию можно приготовить любой вкусный комплексный обед, который по цене получается дешевле, чем во многих пунктах общественного питания.

Как отметил Владимир Терентьев, приятно, что в Лепельском районе многое делается по развитию экономики и агропромышленного комплекса. Местная власть понимает роль развития социальной сферы и стремится туда направить средства в первую очередь.

Наталья ХРАПОВИЦКАЯ.