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Строительство корпуса РНПЦ "Мать и дитя" для выхаживания новорожденных начнется в этом году
05.07.2019 12:50 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство корпуса РНПЦ "Мать и дитя" и оснащение его современным оборудованием для оказания медицинской помощи новорожденным планируют начать в этом году, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
Новый корпус позволит повысить уровень оказания неонатологической помощи детям, в том числе с экстремально низкой массой тела. Запланирована реконструкция нескольких корпусов, что позволит дооснастить центр новым оборудованием, улучшить условия пребывания как мам и малышей, так и персонала.
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5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство корпуса РНПЦ "Мать и дитя" и оснащение его современным оборудованием для оказания медицинской помощи новорожденным...
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