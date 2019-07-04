Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство корпуса РНПЦ "Мать и дитя" и оснащение его современным оборудованием для оказания медицинской помощи новорожденным планируют начать в этом году, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый корпус позволит повысить уровень оказания неонатологической помощи детям, в том числе с экстремально низкой массой тела. Запланирована реконструкция нескольких корпусов, что позволит дооснастить центр новым оборудованием, улучшить условия пребывания как мам и малышей, так и персонала.

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