Редкие ежи-альбиносы появились в Витебском зоопарке

Источник материала: БелТА

5 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Маленьких ежей-альбиносов недавно принесли в Витебский зоопарк местные жители, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Ирина Орлова.

Семерых крохотных ежей нашли на окраине Витебска. Трое из них оказались редкими ежами-альбиносами. У них белый окрас и красные глаза. Сейчас малышей кормят молоком и куриным филе.

"Альбиносы среди ежей рождаются редко - один случай на 10 тыс. Те, которых принесли к нам, с удовольствием идут на руки, не сворачиваются в клубок, не пыхтят и не колются", - отметила Ирина Орлова.

Четверых темно-серых ежей из семейства собираются адаптировать к жизни на воле и отпустить. Белых вырастят и оставят в зоопарке. Возможно, некоторых альбиносов передадут коллегам в другие регионы.

В этом году в Витебском зоопарке появилось немало животных и птиц, оставшихся без родителей, которых люди принесли к специалистам. В их числе лани, косули, аисты. Сейчас в зоопарке содержат около 70 видов животных и птиц.-0-

Фото Александра Хитрова