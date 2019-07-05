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Переход на электрический подогрев воды и теплоснабжение потребует времени - Сивак

06.07.2019 13:04 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постепенно Минск перейдет на индивидуальный подогрев воды и теплоснабжение за счет электроэнергии, однако этот процесс не будет быстрым. Такое мнение высказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

Тем, кто не хочет зависеть от отключений горячей воды летом, мэр Минска советует рассматривать покупку квартиры, в которой горячее водоснабжение не централизованное. "Уже разрабатываются проекты таких домов, теплоснабжение и подогрев воды в которых идет за счет электроэнергии", - сказал Анатолий Сивак, подчеркнув, что с учетом ввода БелАЭС процесс будет только развиваться.

"Переводить существующие дома на новую схему - здесь есть вопрос эффективности, - добавил мэр Минска. - Но постепенно мы перейдем на индивидуальный подогрев за счет электроэнергии". Причем этот процесс затронет и индивидуальное жилье, уверен Анатолий Сивак.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постепенно Минск перейдет на индивидуальный подогрев воды и теплоснабжение за счет электроэнергии, однако этот процесс не будет...
 
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