РЕПОРТАЖ: Сотни километров в Будслав ради исцеления, божьей благодати и гармонии с собой

Источник материала: БелТА

Более четырех столетий назад Будслав - небольшой населенный пункт на северо-западе современной Беларуси стал центром божьей благодати и источником чудес. Именно здесь явилась Пресвятая Дева Мария с младенцем на руках в окружении ангелов со словами "С этого времени слава Бога нашего и Сына моего, и моя защита будут даны вам навечно". Каждое лето в начале июля в Будслав уже более 25 лет наведываются тысячи паломников, преодолевая десятки и сотни километров. В этом году 22 пилигримки, в составе которых около 2,5 тыс. человек, прибыли поклониться Божией Матери Будславской из Барановичей, Лиды, Молодечно, Борисова, Ракова, Могилева и других ближних и дальних уголков Беларуси. Всего же у стен знаменитого костела Успения Пресвятой Девы Марии собралось около 40 тыс. паломников, в числе которых удалось побывать и корреспонденту БЕЛТА.

Праздничные мероприятия в честь престольного праздника Будславской иконы Божией Матери проходят под девизом "Каралева сем'яў малiся за нас". Именно поэтому в этом году Будслав стал центром притяжения для молодых семей с детьми. Задолго до начала мессы для паломников у стен костела стали занимать места родители с колясками, прямо на газоне появились туристические коврики и пледы для малышей. Из деревни Пузыри, что находится в 15 км от Будслава, стартовала семейная пилигримка из почти 200 паломников. Пожалуй, это самая молодая группа верующих, прибывшая к святыне пешком: самому маленькому путешественнику всего два месяца. Преодолевали километр за километром с родителями не то что школьники, совсем еще юные дошколята. Были в этой пилигримке и те, кто еще только находится в ожидании пополнения в семье.

В числе молодых семей Елена Яцкевич из Логойска, которая впервые прошла хоть и не совсем большое по общим меркам расстояние, но не менее сложное, так как с супругом в дороге ей приходилось справляться с тремя детьми в возрасте от двух до девяти лет. Усложнял путь паломников дождь, который шел почти весь день. Но многодетная мама уверена: ненастье - это лишь часть испытания, которое послано свыше. "В пути, несмотря на все сложности, чувствуешь невероятное спокойствие и умиротворение, особенно когда идешь к иконе с определенной целью. Я хочу поблагодарить Бога за счастье, гармонию в семье и достаток, а также попросить здоровья родителям", - признается Елена.

Тем временем внимание паломников приковано к сцене у храма. Прямо под открытым небом здесь служат мессу. В унисон тысячи голосов читают молитвы и благодарят Бога. Пилигримов среди других верующих отличить несложно: у каждой группы свое знамя и определенные аксессуары. У кого-то в один цвет подобраны банданы, футболки, бейсболки, на груди некоторых красуются бейджи и значки. На фоне других выделяются ребята из Браслава, которые, как огромные крылья, раскачивают желтые знамена, в ярких майках с десятками воздушных шаров "солнечного" цвета, ликуя, приветствуют священнослужителей, матушек, сестер. В этой дружной компании из 185 человек, которой пришлось преодолеть почти за шесть дней 153 км, - Владислав Пузыревский. Парню 15 лет, в такое путешествие на каникулах он отправляется уже третий год. Говорит, что таким образом приобщается не только к великому религиозному празднику, но и тренирует выносливость. Мотивирует не только желание в очередной раз прикоснуться к святыне, но и отличная возможность познакомиться с новыми людьми, познать неизведанные уголки живописной Беларуси. "Каждый год незначительно меняется маршрут. В этот раз открыл для себя небольшой городок - Шарковщину. В окрестностях красота неописуемая. Очень нравится костел в Воропаево - здесь всегда какая-то особая атмосфера", - рассказывает пилигрим.

Восхищаюсь солидному для юных лет опыту паломничества, а спустя несколько минут знакомлюсь с теми, кого в этом деле можно назвать настоящими старожилами.

Около 15 лет ежегодно проходят расстояние в 100 км Елена и Екатерина в пилигримке, что следует из Молодечно. Это одна из самых разновозрастных групп паломников: в числе 230 человек самому младшему - 7 месяцев, а наиболее опытному путешественнику уже за 60. Есть и те, кто наведывается в Будслав пешком со дня основания пилигримки, которой в этом году исполнилось 29 лет. Рассказывая о своем многолетнем опыте паломничества, Елена отмечает, что каждый год преодолевает путь с разными интенциями. Если в прошлый раз несла в душе благодарность за поступление дочки в институт, то в этом году дорога была сложнее, поскольку тревожат проблемы в семье. Для полного очищения и гармонии с собой женщина решилась преодолеть нелегкий путь только на хлебе и воде. Уверяет, что сил от этого стало не меньше. А сейчас, когда десятки километров позади, в душе появилось и удовлетворение, и легкость. Екатерина же уверена, что каждый год дорога переносится по-особенному, где-то легче, где-то сложнее - все зависит от сил и испытаний, которые посылает паломнику Бог. "Наверное, у каждого возникает в определенный момент в дороге мысль, что сложно, поэтому это будет последнее путешествие. А проходит время и вспоминаются слова одной девочки, которая признавалась, что ждет похода в Будслава, как Новый год и Рождество. С таким же чувством ожидания чего-то нового и чудесного начинается и наше лето. Уже за месяц душа снова просится в дорогу, начинаем искать удобную обувь и снова держим путь сюда", - говорят подруги.

После окончания мессы большинство паломников держит путь в палаточный городок, который обустроили в небольшой деревушке Полесье, что расположилась прямо за костелом. В потоке уставших путников, поющих песни, обменивающихся приветственными рукопожатиями, впечатлениями от путешествий, следую за необычной семейной парой. Внимание привлекает трехколесный велосипед Дмитрия и Виталины, наполненный вещами. Заметно, что не только своими. Нигде, пожалуй, так сильно не проявляется солидарность и забота о ближних, как во время паломничества. Ведь пилигримы рука об руку преодолевают такие расстояния в изнуряющую жару и проливные дожди, несмотря на многочисленные мозоли, сгоревшие плечи и другие сюрпризы природы. В некоторых населенных пунктах путешественников приветливо встречают местные жители. Многие приглашают к себе на ночлег. Считается, что вместе с паломником в семью входит сам Бог, а дом наполняется благодатью. Так пилигримку из Борисова, в которой около 100 человек, радушно приняли в Плещеницах. Иногда паломники ночевали и в сельских клубах.

Уже на закате в огромном поле вырастают разноцветные многочисленные палатки. В самом центре палаточного городка - шатер. После ночной мессы здесь обычно до утра свой нескончаемый поток энергии молодежь выплескивает на танцполе. А пока дымятся полевые кухни, пахнет солдатской кашей, кое-где подбирают аккорды гитаристы. С дружной компанией из борисовской пилигримки нас знакомит Светлана Максимова. Женщина уже сбилась со счета, в который раз она совершает паломничество в Будслав. Путешествовать к святым местам она начала еще в 90-е годы: изначально в Краков, а потом уже неизменно в Будслав. В этом году компанию борисовчанке составляет пятилетний внук. Из ее уст наконец-то окончательно узнаю ответ на свой вопрос: в чем же состоит секрет выносливости поломников, которых из года в год тянет сюда? Эту простую, но не всегда очевидную мудрость весь вечер пыталась отыскать в толпе пилигримов, каждый из которых по-своему восхищает свим маленьким подвигом. "За столько лет убедилась, что то, насколько тяжелым будет путь, не зависит ни от погоды, ни от состояния здоровья и даже ни от длины маршрута. Самое главное - внутренний посыл и настрой паломника. Чем сложнее он выбирает для себя интенцию, тем большие тернии встречаются на его пути. Нелегким для меня был путь во имя тех родных, которые ушли из жизни. Когда же идешь с благодарностью - всегда легко. Еще легче, когда несешь, казалось бы, совсем нелегкую ношу - крест. В один из последних дней нам с внуком удалось справиться с этой почетной миссией и было так легко, хотя сил в конце пути остается все меньше", - поделилась Светлана.

Тем временем паломники, правда, уже на автомобилях продолжают прибывать даже после заката солнца. От крыльца костела тянется огромная очередь, которую уже ближе к полуночи разбивает на две части процессия с копией иконы Матери Божьей. В темноте зажигаются тысячи свечей как символы божественного света и духовной радости. За священнослужителями шлейфом тянутся потоки паломников, с молитвой, радостью и особым торжественным настроем.

Каждый стремится не только поучаствовать в процессии, но и попасть в костел, пройти хоть и небольшой, но по-своему сложный путь в храме к алтарю, поклониться чудотворной иконе и обратиться с самым личным к Матери Божией. Пока стою в очереди, слышу от старшего поколения и местных жителей десятки историй исцеления. В пример приводят семьи, где после паломничества наконец-то появился долгожданный малыш. Были и такие пары, которые прибывали из дальних уголков Беларуси, чтобы проверить в пути крепость семейных уз и обвенчаться в знаменитом храме. Многим икона помогала преодолеть зависимости: бросить курить либо справиться с алкоголизмом.

Уже на ступеньках у дверей костела удается познакомиться с Татьяной, которой 45 лет. С детства женщину мучает астма. По ее словам, приступы становятся все реже после того, как удается поклониться иконе. Сейчас белоруска живет в США, но каждое лето прилетает в родную страну специально, чтобы посетить Будслав. После таких историй еще больше хочется верить в чудеса, а путь к знаменитой святыне на коленях становится намного легче: не чувствуется обжигающей боли в суставах, из головы уходят все мысли, остается только самое сокровенное. А уже за алтарем еще одна очередь к старинному кресту и новые истории семейного счастья, борьбы с недугами и обретения гармонии.

Мария ШНА,

Фото автора и Александра ВЫСОЦКОГО, "Нарачанская зара",

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